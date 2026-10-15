ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

Η αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος, δεν έβαλε τέλος στις εσωκομματικές αναταράξεις. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης συνεχίζουν τη μάχη, ο Μιχάλης Ιωαννίδης παίρνει δημόσια θέση υπέρ του δεύτερου, ενώ ο Νίκος Τορναρίτης επαναφέρει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Αβέρωφ και δηλώνει απερίφραστα τη στήριξή του, σε δεύτερη θητεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Πίσω από τις διακηρύξεις ενότητας, τα στρατόπεδα και οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις γίνονται όλο και πιο ευδιάκριτα.

Η λέξη «ενότητα» κυριαρχεί στις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι εξελίξεις, ωστόσο, στην Πινδάρου δείχνουν ότι η πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2028, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία επιλογής υποψηφίου. Είναι ήδη μια αναμέτρηση με προσωπικές αιχμές, διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και στελέχη, που δεν κρύβουν τις προτιμήσεις τους.

Η Αννίτα Δημητρίου αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρίσμα, επικαλούμενη την ανάγκη να προστατευθεί η παράταξη από έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας. Η απόφασή της, όμως, δεν έκλεισε το κεφάλαιο των εσωκομματικών διαφορών. Αντίθετα, έφερε στο προσκήνιο τη σύγκρουση ανάμεσα στον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη, ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών, προσθέτουν νέα δεδομένα στις ισορροπίες.

Την ίδια ώρα, η συνέντευξη του Νίκου Τορναρίτη στον Χρύσανθο Τσουρούλλη, στο podcast Uncensored, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι διαφωνίες στον ΔΗΣΥ, δεν περιορίζονται στο ποιος θα πάρει το χρίσμα. Αφορούν και τη στάση της παράταξης, απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη, τις αποφάσεις της ηγεσίας και τις πληγές που άφησε η προεδρική αναμέτρηση, του 2023.

Στην πρόσφατη συνάντησή της με το Επαρχιακό Συμβούλιο Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε το μήνυμα της συλλογικής ευθύνης. Έθεσε στο επίκεντρο το Κυπριακό, την ανάγκη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και την αποτροπή νέων τετελεσμένων στην Αμμόχωστο, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα της καθημερινότητας, από το στεγαστικό και την ακρίβεια μέχρι το ενεργειακό κόστος και τις δυσκολίες του αγροτικού κόσμου.

Το πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές: η παράταξη, πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να διαμορφώσει αξιόπιστη πρόταση, για τη χώρα.

Το ερώτημα, όμως, είναι κατά πόσο η αποχώρηση της προέδρου του ΔΗΣΥ, αρκεί για να εξασφαλίσει την ενότητα που επιδιώκει. Η εξέλιξη της εσωκομματικής διαδικασίας, θα δείξει εάν οι δύο διεκδικητές, μπορούν να διασφαλίσουν ομαλή αναμέτρηση και κυρίως, εάν το αποτέλεσμα, θα γίνει αποδεκτό, χωρίς νέες αναταράξεις.

Διότι η ενότητα δεν θα κριθεί από τις δηλώσεις πριν από την κάλπη, αλλά από τη στάση όλων μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης επιλέγει Παμπορίδη

Στο εσωκομματικό σκηνικό, ιδιαίτερη σημασία έχει η δημόσια τοποθέτηση του Μιχάλη Ιωαννίδη, συντονιστή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, υπέρ του Γιώργου Παμπορίδη.

Ο Ιωαννίδης ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τον Παμπορίδη, επειδή, όπως εξήγησε, συμφωνούν στη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση και στην ανάγκη μιας σαφούς αντιλαϊκιστικής πολιτικής. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι πρόκειται για προσωπική του θέση και όχι για επιλογή της Αννίτας Δημητρίου ή επίσημη γραμμή του κόμματος.

Η παρέμβαση αποκτά πολιτικό ενδιαφέρον λόγω του ρόλου του Ιωαννίδη, στο κομματικό περιβάλλον και της συνεργασίας του, με την πρόεδρο. Δεν τεκμηριώνει ότι η ίδια η Αννίτα, έχει επιλέξει υποψήφιο. Καταδεικνύει, ωστόσο, ότι στελέχη που βρίσκονται κοντά της, δεν θεωρούν πως η αποχώρησή της, επιβάλλει σιωπή, ή αποχή, από την εσωκομματική διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο ένα βασικό ερώτημα: ποια στελέχη θα πάρουν δημόσια θέση στη συνέχεια και κατά πόσο οι προσωπικές στηρίξεις θα μεταφραστούν σε οργανωμένη υποστήριξη μέσα στο κόμμα.

Στην Πινδάρου, άλλωστε, οι δημόσιες δηλώσεις δεν είναι απλώς προσωπικές τοποθετήσεις. Συχνά αποτελούν και μηνύματα προς την κομματική βάση, τα οργανωμένα σύνολα και όσους παρακολουθούν τις ισορροπίες, πριν από την κάλπη.

Ο Τορναρίτης επιστρέφει τις αιχμές στον Αβέρωφ

Ενώ η μάχη για το χρίσμα συνεχίζεται, ο Νίκος Τορναρίτης επιλέγει να ανοίξει ξανά τη συζήτηση, για τις προσωπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Στη συνέντευξή του στον Χρύσανθο Τσουρούλλη, στο podcast Uncensored, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε Ασία και Αφρική, άφησε αιχμές κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου, επανερχόμενος στην αναφορά του τελευταίου περί «σημαδεμένης τράπουλας».

Ο Νίκος Τορναρίτης, υπενθύμισε ότι σε 25 χρόνια πολιτικής διαδρομής, συμμετείχε σε 16 εκλογικές μάχες, κερδίζοντας τις 14 και χάνοντας τις δύο. Και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Αβέρωφ:

«Ο Αβέρωφ μιλά σήμερα για σημαδεμένη τράπουλα. Ας κοιτάξει και τις συγκεκριμένες τις δύο που λέω».

Δεν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις για τον υπαινιγμό, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο των ερμηνειών. Η αναφορά του, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο,τις μεταξύ τους διαφορές και τις εκκρεμότητες που φαίνεται να εξακολουθούν να βαραίνουν τις σχέσεις τους.

Αναφέρθηκε επίσης στη δική του επιλογή, να στηρίξει δημόσια τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2023, λέγοντας ότι δέχτηκε επικρίσεις, για αυτή τη στάση.

Οι αιχμές του, δεν περιορίστηκαν στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Νίκος Τορναρίτης, αμφισβήτησε τη στάση στελεχών, που επικαλούνται σήμερα την κομματική πειθαρχία, ενώ μίλησε για οργανωμένες επιθέσεις εναντίον του, από πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, γνωρίζει, χωρίς να τα κατονομάσει.