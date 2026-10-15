Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η κακοκαιρία, οι νοσηλευτές και τα μέτρα στήριξης της ΕΕ

Η εφημερίδα «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Προεκλογική για τον ίδιο, νουθεσίες για τους άλλους», γράφει στο κύριό της θέμα ότι το Προεδρικό εγκαλεί τα κόμματα για τις εκλογές ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πυκνώνει εξαγγελίες και πολιτικά ανοίγματα. Αλλού γράφει ότι πολλαπλά προβλήματα υπήρξαν στην Πάφο από την κακοκαιρία τόσο στο οδικό δίκτυο από πλημμυρισμένους δρόμους όσο και στην ηλεκτροδότηση. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε μπλόκο στην Τεχνική Σχολή που εξήγγειλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η εφημερίδα «Πολίτης», υπό τον τίτλο «Πιέζουν την ΕΕ για μέτρα στήριξης», γράφει στο κύριο θέμα της ότι η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες αναζητεί επειγόντως τρόπους για προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα λεωφορεία στη Λευκωσία απαντά γιατί οι πολίτες συνεχίζουν να μην χρησιμοποιούν και να εμπιστεύονται τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αλλού αναφέρεται στη συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής για εξαίρεση από τη νομοθεσία για απαγόρευση έκφρασης πολιτικών απόψεων στα ΜΚΔ την παραμονή και ην ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Πίεση στη Βουλή για νοσηλευτές», γράφει στο κύριο θέμα της ότι οι βουλευτές καλούνται να λύσουν τον γόρδιο δεσμό ενώ συντεχνίες και εργοδότες στο χώρο της υγείας βρίσκονται σε οξεία αντιπαράθεση γύρω από την τεράστια έλλειψη νοσηλευτών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σε εγκλωβισμένους από την κακοκαιρία που έπληξε χθες την Κύπρο. Αλλού αναφέρεται σε έρευνα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για γάλα και χαλλούμι.

Η εφημερίδα «Χαραυγή», υπό τον τίτλο «Στήνουν γέφυρα για το ισραηλινό λόμπι», αναφέρεται στο κύριο θέμα της σε συνεργασία έξι Κυπρίων βουλευτών με το Israel Allies Foundation – Europe και γράφει ότι Κυβέρνηση, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ είναι στο πλευρό του Ισραήλ με την πλάτη στους Παλαιστίνιους. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ισχυρές καταιγίδες, δυνατοί άνεμοι, υπερχείλιση ποταμών και εγκλωβισμός προσώπων ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής κακοκαιρίας στην Κύπρο. Αλλού γράφει ότι ΠΑΣΙΝ και ΠΑΣΥΝΟ βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης για τις ελλείψεις νοσηλευτών.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Το 63% λέει όχι στα λεωφορεία» στο κύριο θέμα της αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα λεωφορεία στη Λευκωσία και γράφει για σοβαρά ζητήματα που αφορούν την πληροφόρηση των επιβατών, τις υποδομές στις στάσεις λεωφορείων και την αξιοπιστία των δρομολογίων στη Λευκωσία. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις έντονες βροχές, στις καταιγίδες και στους ισχυρούς ανέμους που έπληξαν την Κύπρο λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας. Αλλού γράφει ότι η σορός Βρετανού που αναζητούνταν, βρέθηκε τελικά στο νεκροτομείο Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ