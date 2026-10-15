Απίστευτη υπόθεση στη Βρετανία: Ιερέας τσακώνεται με τη γειτόνισσά του για τα όρια των οικοπέδων τους και... ραντίζει τον φράχτη με αγιασμό

Μάλιστα, ο ιερέας καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να ραντίζει με αγιασμό τον φράχτη που χωρίζει τις δύο ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο πατέρας Ανατόλι Βίχροφ, ο οποίος κατάγεται από την Εσθονία και λειτουργεί σε ρωσικές ορθόδοξες κοινότητες της Βρετανίας, βρίσκεται εδώ και χρόνια σε διαμάχη με τη φοροτεχνικό Σαμαέμ Μπάροους σχετικά με τα όρια των ιδιοκτησιών τους στο Γκίζλι του Δυτικού Γιορκσάιρ.

Τι έχει συμβεί

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται μια στενή λωρίδα γης ανάμεσα στα δύο σπίτια, την οποία η Μπάροους υποστηρίζει ότι ο ιερέας και η σύζυγός του κατέλαβαν παράνομα κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης του κήπου τους.



Η ίδια τοποθέτησε ένα κίτρινο σχοινί για να οριοθετήσει το σημείο που θεωρεί ότι χωρίζει τις δύο ιδιοκτησίες, ωστόσο το ζευγάρι αμφισβητεί τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει τοπογραφική έκθεση που αποδεικνύει πως το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης ανήκει νόμιμα στους ίδιους.

Η κατάσταση έχει οδηγηθεί στα άκρα, με τις δύο πλευρές να έχουν εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν η μία την ιδιοκτησία της άλλης, ενώ έχουν κατατεθεί εκατέρωθεν καταγγελίες στην αστυνομία και έχουν αναλάβει την υπόθεση δικηγόροι.



Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ο πατέρας Βίχροφ εμφανίζεται να κουνά τον ξύλινο φράχτη ανάμεσα στα δύο σπίτια, αλλά και να κρατά ένα πριόνι μπροστά σε κάμερα. Σε άλλο στιγμιότυπο καταγράφεται να ραντίζει με αγιασμό την επίμαχη περιοχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της γειτόνισσάς του.

«Νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να μπαίνει στον κήπο μου και να κάνει ό,τι θέλει. Κουνάει τον φράχτη, έρχεται εδώ φορώντας τα άμφιά του και ρίχνει αγιασμό στην είσοδο του σπιτιού μου», δήλωσε η Μπάροους στη Daily Mail.



Η ίδια υποστήριξε ότι ο ιερέας εκμεταλλεύεται την ιδιότητά του, λέγοντας πως «συμπεριφέρεται σαν να είναι ανώτερος από εμένα επειδή είναι ιερέας».



Όπως ισχυρίστηκε, κάθε φορά που η αστυνομία επισκέπτεται το σπίτι του για να του μιλήσει, εκείνος φορά αμέσως τα ράσα του. «Ζω μόνη μου με ένα μικρό παιδί και αισθάνομαι ότι με παρενοχλούν μέσα στο ίδιο μου το σπίτι», πρόσθεσε.

«Τι κακό έχει ο αγιασμός;»

Από την πλευρά της, η σύζυγος του ιερέα, Έλενα Βίχροφ, η οποία εργάζεται ως οδοντίατρος στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), αρνήθηκε ότι ο αγιασμός είχε σκοπό να εκφοβίσει τη γειτόνισσά τους.



«Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και είμαστε υπερήφανοι για την πίστη μας. Ναι, ήταν αγιασμός. Τι κακό έχει ο αγιασμός; Ο σύζυγός μου ευλόγησε εκείνο το σημείο για να επικρατήσει ειρήνη και να ηρεμήσουν τα πράγματα», δήλωσε.



Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το 2022, όταν ο ιερέας και η σύζυγός του αγόρασαν έναντι 470.000 λιρών μια μονοκατοικία κατασκευής της δεκαετίας του 1960. Η Μπάροους είχε αγοράσει το γειτονικό σπίτι, με τρία υπνοδωμάτια, τον Μάρτιο του 2020, πληρώνοντας 260.000 λίρες.



Σύμφωνα με την καταγγελία της, κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών διαμόρφωσης του κήπου τους, οι Βίχροφ καταπάτησαν μέρος του οικοπέδου της. Ισχυρίζεται ότι οι εργάτες έσκαψαν δίπλα στην είσοδο και το γκαράζ της, αφήνοντας την κατασκευή χωρίς επαρκή στήριξη, και στη συνέχεια διαμόρφωσαν μια πλακόστρωτη αυλή σε έδαφος που ανήκει στην ίδια.



Η Μπάροους υποστηρίζει ότι διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας από το 1974 που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της. Ωστόσο, το ζευγάρι επιμένει ότι τα σχέδια του βρετανικού Κτηματολογίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και επικαλείται επαγγελματική τοπογραφική αποτύπωση, για την οποία, όπως αναφέρει, κατέβαλε χιλιάδες λίρες.





Συνελήφθη επειδή κατέστρεψε έναν θάμνο

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε τον Μάρτιο, όταν η Μπάροους συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες για επίθεση και παρενόχληση, ενώ τελικά της απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση φθοράς ξένης περιουσίας, επειδή φέρεται να κατέστρεψε έναν θάμνο που ανήκε στους γείτονές της.



Όταν ενημερώθηκε για την κατηγορία στο αστυνομικό τμήμα, η αντίδρασή της ήταν χαρακτηριστική: «Κατέστρεψα έναν θάμνο; Βρίσκεται στο δικό μου οικόπεδο».



Η υπόθεση έφτασε την περασμένη εβδομάδα σε δικαστήριο του Λιντς, ωστόσο η δίωξη εγκαταλείφθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Η Μπάροους, η οποία είχε παραμείνει επί επτά μήνες ελεύθερη με εγγύηση, κατήγγειλε ότι η αστυνομία και η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος σπατάλησαν δημόσιο χρήμα για μια υπόθεση που, όπως υποστήριξε, δεν θα έπρεπε να είχε φτάσει ποτέ στη Δικαιοσύνη.



Παρά την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης, η διαμάχη δεν φαίνεται να έχει κοπάσει. Η Μπάροους καταγγέλλει ότι ζει υπό συνεχή παρακολούθηση, καθώς κάμερες ασφαλείας που έχουν εγκαταστήσει οι γείτονές της είναι στραμμένες προς τον κήπο, την κουζίνα και την τραπεζαρία της.



«Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ζω με τις κουρτίνες κλειστές. Υπάρχει μια κάμερα που βλέπει στον κήπο όπου παίζει ο γιος μου και άλλη μία που μπορεί να βλέπει μέσα στο σπίτι όταν η πόρτα της κουζίνας είναι ανοιχτή. Δεν καθόμαστε πια ούτε στο τραπέζι για φαγητό, εκτός αν έχουμε κλείσει τις κουρτίνες», ανέφερε.



Ωστόσο, η σύζυγος του ιερέα δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Υποστηρίζει ότι και η Μπάροους έχει τοποθετήσει κάμερες 360 μοιρών που καταγράφουν την ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένου του πίσω κήπου, προκαλώντας προβλήματα στα παιδιά της οικογένειας.



«Το γεγονός ότι είμαστε ξένοι δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες και τον νόμο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό και διαθέτουμε αποδείξεις γι' αυτό», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα