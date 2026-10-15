75 επισκέψεις σε 24 χρόνια: Ο Βρετανός που έκανε το Louis Phaethon Beach δεύτερο σπίτι του

Εβδομήντα πέντε διαμονές πραγματοποίησε ο 76χρονος Paul Ingledew από το Teersside της Αγγλίας στο ξενοδοχείο Louis Phaethon Beach στην Πάφο, τα τελευταία 24 χρόνια.

Η πρώτη του επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το 2002 και έκτοτε η επιστροφή στην Κύπρο έγινε σχεδόν παράδοση. Ο Paul έχει επιλέξει το ξενοδοχείο για τις διακοπές του 75 φορές, φτάνοντας μάλιστα σε ορισμένες περιόδους να ταξιδεύει στην Πάφο τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στην ίδια χρονιά.

Όλα ξεκίνησαν το 2002, όταν ο Paul και η σύζυγός του Christine αναζητούσαν εναλλακτικό προορισμό, καθώς το ξενοδοχείο που προτιμούσαν στην Ίμπιζα δεν ήταν διαθέσιμο. Η επιλογή της Κύπρου αποδείχθηκε καθοριστική αφού το ζευγάρι οικογένεια αγάπησε την εμπειρία και η Πάφος έγινε έκτοτε σταθερό σημείο αναφοράς στις διακοπές τους.

Στην πορεία, το Louis Phaethon Beach συνδέθηκε και με μερικές από τις σημαντικότερες οικογενειακές στιγμές του αφού και τα δυο του παιδιά επέλεξαν να παντρευτούν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ενώ αργότερα ακολούθησαν και διακοπές με τα εγγόνια του.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Paul, εκείνο που κάνει τη διαφορά στο Louis Phaethon Beach είναι κυρίως οι άνθρωποι του. Όπως εξήγησε, πολλά μέλη της ομάδας τον γνωρίζουν εδώ και χρόνια ενώ σε κάθε του άφιξη φροντίζουν να τον περιμένει το αγαπημένο του ποτό.

Η σχέση αυτή απέκτησε ακόμη βαθύτερη σημασία το 2019, όταν η γυναίκα του, Christine, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Έναν μήνα αργότερα υπήρχε ήδη προγραμματισμένο ταξίδι στην Πάφο και ο Paul αποφάσισε τελικά να το πραγματοποιήσει. Όπως έχει αναφέρει, το έκανε μόνο και μόνο επειδή επρόκειτο για το Louis Phaethon Beach, με την φροντίδα που δέχθηκε από την ομάδα του ξενοδοχείου να μένει χαραγμένη στη μνήμη του.

Στην Πάφο άνοιξε αργότερα και ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του Paul. Η Janet, επίσης επισκέπτρια του ξενοδοχείου, τον αναγνώρισε από προηγούμενες διαμονές τους στο Louis Phaethon Beach. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε αρχικά σε φιλία και στη συνέχεια σε συντροφικότητα. Σήμερα ταξιδεύουν μαζί και συνεχίζουν να επιστρέφουν στο μέρος όπου γνωρίστηκαν.

Σύμφωνα με τον Hotel Manager, Rudi De Ponte, «Ο Paul είναι πολύ περισσότερα από ένας επισκέπτης, είναι μέλος της οικογένειας του Louis Phaethon Beach».

Στο ξενοδοχείο, ο Paul είναι πλέον μια ιδιαίτερα γνώριμη φυσιογνωμία, με τους επισκέπτες και την ομάδα να τον αποκαλούν “Zumba Man” αφού με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί του ενδυμασία συμμετέχει εδώ και χρόνια στις δραστηριότητες Zumba και karaoke, ενώ κάθε 1η Μαΐου αναλαμβάνει παραδοσιακά την έναρξη των νεροτσουλήθρων του ξενοδοχείου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σεζόν.

Έπειτα από 75 διαμονές, αμέτρητες αναμνήσεις και φιλίες που δημιουργήθηκαν, το Louis Phaethon Beach δεν αποτελεί απλώς έναν αγαπημένο προορισμό διακοπών για τον Paul. Είναι ένα δεύτερο σπίτι και οι άνθρωποί του μια οικογένεια που τον περιμένει κάθε φορά.