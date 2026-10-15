Σοβαρή καταγγελία: Αστυνομικός έστειλε email σε κόρη θανόντα για να μην γίνει νεκροτομή - Τι της πρότεινε

Μιλώντας στην εκπομπή του Άλφα «Alpha Καλημέρα» έκανε λόγο για «μπάχαλο» όσον αφορά τις μεταφορές των σορών ενώ προχώρησε και σε σοβαρές καταγγελίες για «κονέ» της Αστυνομίας με Γραφεία Κηδειών για έκδοση πιστοποιητικών θανάτων.

Όπως είπε η «Αστυνομία απέκλεισε τα Γραφεία Κηδειών από το να μεταφέρουν νεκρούς», ενώ ανέφερε οτι δικαίωμα μεταφοράς ενός σορού έχει ιδιώτης που κατέχει όχημα τύπου βαν, ο οποίος βγήκε σε προσφορές.

Εξήγησε ότι «για να μεταφέρεις τον νεκρό επί πληρωμή θέλεις άδεια από την αρχή αδειών, θέλεις Άδεια Μεταφορέα Α»

«Τώρα η παράβαση του νόμου ποια είναι; για να μεταφέρω οτιδήποτε επί πληρωμή χρειάζομαι άδεια από την αρχή αδειών. Η Αστυνομία έπρεπε να ζητήσει εάν έχει άδεια μεταφορέα Α, απόκλεισε τα γραφεία κηδειών και τα έδωσε σε ένα ιδιώτη».

Την ίδια στιγμή τόνισε ότι ο ιδιώτης «βγήκε σε προσφορά και όταν τέθηκε ενώπιον μου εγώ τους έθεσα κάποια ερωτήματα. Έχει ένα νεκρό στην χαράδρα 50 μέτρα κάτω ποιος τον ανεβάζει; το γραφείο τελετών; η Αστυνομία; η Πυροσβεστική; Πέστε μας για να ξέρουμε διότι οι προσφορές που ζητούν είναι τόσο συγχυσμένες που δεν βρίσκεις άκρη, εγώ προσπάθησα να βρω άκρη και δεν βρήκα».

«Δηλαδή εάν αύριο πιάσει κάποιος ένα βαν δικαιούται να βάλει προσφορά και να μεταφέρει τις σορούς της Αστυνομίας», ανέφερε σημειώνοντας ότι «η Αστυνομία λέει δεν δέχομαι τιμές από Γραφεία Τελετών, πρέπει εγώ να ενεργήσω σαν ιδιώτης και να μεταφέρω το αυτοκίνητο στο όνομα μου για να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, αυτό έκανε και ο συνάδελφος».

«Γιατροί εκδίδουν πιστοποιητικά θανάτου νεκρών που δεν είδαν μπροστά τους»

Ο κ. Μελάς διατύπωσε σοβαρές καταγγελίες για γιατρούς που εκδίδουν πιστοποιητικά θανάτου νεκρών που όπως τόνισε συγκεκριμένα «ούτε τους είδαν μπροστά τους», προκειμένου να μην γίνει νεκροτομή.

Κατήγγειλε ότι υπάρχουν «ένα δύο γραφεία τελετών τα οποία τους λένε γιατί να κάνετε νεκροτομή, εγώ θα σας κανονίσω πιστοποιητικό θανάτου, πάνε σε ένα γιατρό του δίνουν 100-200 ευρώ και του εκδίδει πιστοποιητικό θανάτου».

Ο κ. Μελάς επισήμανε ότι έγινε σχετικά καταγγελία στην Αστυνομία για αυτό το ζήτημα.

«Θέλεις να σκοτώσεις τον άνδρα ή τη γυναίκα σου; Έλα στην Κύπρο»

«Στην Αγγλία κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, θέλεις να σκοτώσεις τον άνδρα σου ή την γυναίκα σου; Πήγαινε στην Κύπρο αποτάθου σε ένα Γραφείο Τελετών για να σου δώσουν πιστοποιητικό θανάτου», τόνισε ο κ. Μελάς σημειώνοντας ότι αυτό κυκλοφορεί σαν ανέκδοτο στην Αγγλία.

Αστυνομικός έστειλε email σε κόρη θανόντα

Ο κ. Μελάς προχώρησε σε ακόμη μια σοβαρή καταγγελία που αφορά περίπτωση νεκρού που όπως ανέφερε ενώ έπρεπε να γίνει νεκροτομή ο Αστυνομικός έστειλε email στην κόρη του νεκρού και την παρότρυνε να αποταθεί σε συγκεκριμένο Γραφείο Κηδειών για να της εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου νωρίτερα για να μην διενεργηθεί νεκροτομή.

«Είχαμε υπόθεση στη Λάρνακα, και μιλούσαμε με την κόρη του θανόντα στην Αγγλία, της είπαμε ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό θανάτου δεν τον είδε γιατρός στην Κύπρο επομένως πρέπει να γίνει νεκροτομή. Ο Αστυνομικός έστειλε email της κοπέλας και μάλιστα από τον λογαριασμό της Αστυνομίας, και της είπε να αποταθεί στο τάδε Γραφείο Κηδειών να του κανονίσει πιστοποιητικό θανάτου από γιατρό, και μου το έστειλε η κόρη του».

Ο Αστυνομικός βαριόταν να περιμένει την νεκροτομή τόνισε ο κ. Μελάς, ενώ όπως είπε κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία ωστόσο δεν είχε κάποια ενημέρωση για το αποτέλεσμα διερεύνησης του περιστατικού.

Ο κ. Μελάς αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις όπου η Αστυνομία επικοινωνεί με συγκεκριμένα Γραφεία Τελετών τα οποία εκδίδουν πιστοποιητικά θανάτου.

Ακόμα αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις που οι ίδιες οι οικογένειες ζητούν από Γραφεία Τελετών να τους εκδώσει πιστοποιητικά θανάτου ψεύτικα για τους νεκρούς τους.

Ενώ αναφέρθηκε και σε άλλη περίπτωση όπου στο πιστοποιητικό θανάτου έγραφε ότι ο γιατρός που τον παρακολουθούσε ήταν στην Πάφο, ενώ ο νεκρός ήταν στη Λεμεσό, κάτι που μαρτυρεί πώς πρόκειται για ψεύτικο πιστοποιητικό όπως είπε.

«Εμένα η εισήγηση μου που έκανα στην Αστυνομία, είναι ο γιατρός που εκδίδει το πιστοποιητικό θανάτου για ένα νεκρό όταν δεν είναι ο θεράπον ιατρός πρέπει να κάνει ένα μικρό report. Η Αστυνομία λέει ότι από τη στιγμή που εκδίδεται πιστοποιητικό θανάτου δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. «Καλά αν τον σκότωσαν; Τι θα πεις έφεραν πιστοποιητικό θανάτου;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Μελάς τόνισε ότι πρέπει να επέμβει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Αστυνομία «και αυτά τα πράγματα να εξαλειφθούν», ενώ επισήμανε πώς τα Γραφεία Τελετών είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν την Αστυνομία προκειμένου αυτά όλα να λυθούν.

«Είναι συγκεκριμένα γραφεία τελετών που εκδίδουν πιστοποιητικά θανάτου. Υπάρχει καταγγελία στην Αστυνομία», τόνισε ο κ Μελάς.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει άνθρωπος που να συνεργάζεται με την Αστυνομία; Ο κ. Μελάς απάντησε ότι «Η Αστυνομία το ξέρει και τίποτα δεν γίνεται. Του Αστυνομικού του συμφέρει να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου για να μη φάει τη φασαρία της νεκροτομής», τόνισε.

Πώς απαντά η Αστυνομία

Μιλώντας στην εκπομπή του Άφλα η Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, επισήμανε ότι «εάν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες ή στοιχεία για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων να τεθούν ενώπιον της Αστυνομίας για διερεύνηση».

Σε σχέση με την καταγγελία που έγινε ενώπιον της Αστυνομίας για τον Αστυνομικό που φέρεται να απέστειλε σε κόρη θανόντα η κ. Χριστοδουλίδου επισήμανε πώς εάν έγινε καταγγελία στην ΑΔΙΠΑ, θα γίνει διερεύνηση και έπειτα θα σταλεί ο φάκελος στο Αρχηγείο για διερεύνηση.

Όσον αφορά τις προσφορές για τη μεταφορά σορών η κ. Χριστοδουλίδου είπε ότι «η Αστυνομία προχώρησε στην προβλεπόμενη διαδικασία προσφορών, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αξιολογήθηκαν οι προσφορές και κατακυρώθηκαν οι σχετικές συμβάσεις ανά επαρχία σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας. Υπήρχαν προδιαγραφές οι οποίες έπρεπε να πληρούνται»

«Το γεγονός ότι ένα γραφείο συνεργάζεται με την Αστυνομία, σίγουρα είναι δεδομένο, δεν σημαίνει ότι βρίσκεται υπεράνω οποιουδήποτε ελέγχου».