Πυρά ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ - «Πόσο δύσκολο είναι να στηρίξουν έστω και λεκτικά το διεθνές δίκαιο;»

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί βασικό μέσο προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα απέναντι στις επεκτατικές επιδιώξεις της Τουρκίας.

Παράλληλα, διερωτάται με ποια επιχειρήματα μπορεί ο ΔΗΣΥ και άλλες πολιτικές δυνάμεις που, κατά το ΑΚΕΛ, στηρίζουν τις θέσεις του Ισραήλ, να απευθύνονται στη διεθνή κοινότητα και να ζητούν την προάσπιση των δικαιωμάτων της Κύπρου, εάν δεν υπερασπίζονται με συνέπεια τις ίδιες αρχές σε διεθνές επίπεδο.

Το ΑΚΕΛ απορρίπτει, επίσης, τις κατηγορίες περί ιδεολογικών εμμονών σε βάρος του, λόγω της καταδίκης της πολιτικής του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων. Στο πλαίσιο αυτό, διερωτάται κατά πόσο η ίδια κριτική θα μπορούσε να απευθυνθεί και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και ο Καναδάς, οι οποίες, όπως αναφέρει, έχουν καταδικάσει όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο ο ΔΗΣΥ είναι διατεθειμένος να εκφράσει ξεκάθαρα τη στήριξή του στο διεθνές δίκαιο, όταν τίθενται ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα του Ισραήλ.