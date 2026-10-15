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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του Φαίδωνος - Στο δικαστήριο η παραπονούμενη μέσω τηλεδιάσκεψης

 15.10.2026 - 17:38
Συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του Φαίδωνος - Στο δικαστήριο η παραπονούμενη μέσω τηλεδιάσκεψης

Με την κατάθεση της παραπονούμενης μέσω τηλεδιάσκεψης συνεχίστηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά την κατάθεση της θα ακολουθήσει η αντεξέτασή της από τους συνηγόρους υπεράσπισης Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη, η οποία αναμένεται στην επόμενη δικάσιμο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή του 2026. Με την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο η Κατηγορούσα Αρχή πέτυχε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως ή όχι την υπόθεση. Σε περίπτωση που κριθεί ότι το έπραξε, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η κατάθεση της παραπονούμενης αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο καθώς και η αντεξέταση της δίδοντας την μαρτυρία της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν ωστόσο να καταθέσει κατά προηγούμενες δικασίμους δεν αναμένεται να καταθέσει λόγω νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λευκωσία, μετά από προβλήματα υγείας που παρουσίασε.

Στην προηγούμενη δικάσιμο κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου, που κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το οποίο κατά την επίδικη περίοδο, κατά την οποία φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα, υπηρετούσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες. Το Κακουργιοδικείο όρισε και ως επόμενη δικάσιμο την αυριανή ημέρα 16η Οκτωβρίου, στις 9:00 το πρωί.

ΚΥΠΕ

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