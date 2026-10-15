Λάρνακα: Χωρίς άδεια λειτουργίας το κέντρο πλασμαφαίρεσης - Τι διαπιστώθηκε για τους γιατρούς

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκε η υπόθεση κέντρου στη Λάρνακα, στο οποίο σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, διενεργούνταν πλασμαφαιρέσεις με τη χρήση έξι μηχανημάτων, χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, ενώ οι δύο γιατροί που είχαν την ευθύνη δεν διέθεταν, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, την απαιτούμενη ειδικότητα.

Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε δύο καταγγελίες στην Αστυνομία, το 2023 και στις 14 Ιανουαρίου 2026, ενώ η δεύτερη διερεύνηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο, χωρίς να έχουν ακόμη εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν την ανάγκη αποσαφήνισης του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιατρικές πράξεις διενεργούνται σε κατάλληλους χώρους, από εξειδικευμένο προσωπικό και υπό συνθήκες που επιτρέπουν την άμεση αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ζήτησε απαντήσεις για τους ελέγχους στα κέντρα, τους επαγγελματίες υγείας και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και καταγραφή όλων των κέντρων στα οποία ενδέχεται να εντοπίζεται αντίστοιχο πρόβλημα.

«Τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν προκύψει; Ποια είναι η θέση της Αστυνομίας; Θα κλείσουν τα κέντρα ή όχι; Θέλουμε απαντήσεις για όλα όσα αφορούν το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε.

Δύο καταγγελίες για το κέντρο

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι οι Ιατρικές Υπηρεσίες υπέβαλαν δύο καταγγελίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε το 2023, διερευνήθηκε και διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία. Όπως εξήγησε, προέκυψαν δυσκολίες ως προς την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσο ο χώρος μπορούσε να χαρακτηριστεί νοσηλευτήριο, ιδιαίτερα σε σχέση με τα κριτήρια που αφορούν την παροχή νοσηλείας.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2026 από τις Ιατρικές Υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι κατά τη νέα διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι το κέντρο λειτουργούσε και ότι στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις σχετικές πράξεις.

«Η διερεύνηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα ακολουθήσει νέα αξιολόγηση, βάσει της οποίας θα διαμορφωθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

Διευκρίνισε ότι η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί και ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα στοιχεία.

Όπως σημείωσε, το βασικό ζήτημα που εξετάζεται είναι κατά πόσο η συγκεκριμένη μονάδα εμπίπτει στον ορισμό του νοσηλευτηρίου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και, κατ’ επέκταση, κατά πόσο απαιτείται άδεια λειτουργίας για τις δραστηριότητές της.

Από πλευράς Υπουργείου Υγείας αναφέρθηκε ότι μετά τον επιτόπιο έλεγχο δόθηκαν οδηγίες για άμεση αναστολή της λειτουργίας του κέντρου και υποβλήθηκε καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ μετά από επιστολή και επανειλημμένους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι το κέντρο είχε σταματήσει οικειοθελώς τη λειτουργία του.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας διευκρίνισε ότι ο εξοπλισμός ήταν εγκεκριμένος και συμμορφωνόταν με την ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο, η θέση του είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία θα έπρεπε να διενεργείται σε νοσηλευτήριο.

Εξήγησε, παράλληλα, ότι ο χώρος δεν υπαγόταν στο ίδιο πλαίσιο τακτικών ελέγχων με τα αδειοδοτημένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

«Τεράστιο κενό» στη συνολική εποπτεία

Ο Συνήγορος του Ασθενή, Μάριος Χαραλαμπίδης, προειδοποίησε ότι η εμπλοκή επτά ή οκτώ διαφορετικών φορέων, με διαφορετικές αρμοδιότητες, δημιουργεί κενά στη συνολική αξιολόγηση της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας.

Όπως ανέφερε, άλλες πτυχές ελέγχει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, άλλες το Ιατρικό Συμβούλιο, άλλες η Αστυνομία, ενώ διαφορετικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό και τις άδειες λειτουργίας.

«Δημιουργείται, επομένως, ένα τεράστιο κενό όταν κανένας φορέας δεν μπορεί να ελέγξει συνολικά αν μια υπηρεσία λειτουργεί νόμιμα και με ασφάλεια», σημείωσε.

Τόνισε ότι η καταλληλόλητα ενός μηχανήματος ή η εγγραφή ενός γιατρού δεν αρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια μιας θεραπείας, ζητώντας συντονισμό και μηχανισμό συνολικής εποπτείας.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ελέγχου της διαφήμισης υπηρεσιών, που προβάλλονται ως «εναλλακτικές θεραπείες», προειδοποιώντας ότι η προβολή τους ενδέχεται να δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις και προσδοκίες στους πολίτες.

Εξάλλου, την ανάγκη αντιμετώπισης των νομοθετικών και ρυθμιστικών κενών υπογράμμισε και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο οποίος ζήτησε σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων, των διαδικασιών που ακολουθούνται όταν γεννάται υποψία παράβασης και των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων.

Έθεσε, επίσης, ερωτήματα για το πλαίσιο που διέπει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη χρήση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να καθορίζεται ποιος δικαιούται να χρησιμοποιεί μια συσκευή, σε ποιον χώρο και για ποιον σκοπό.

Ο Δρ. Μιχάλης Ροβανιάς, εκ μέρους του Ιατρικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η εξέταση των προσόντων και της εγγραφής ενός επαγγελματία αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία, σημειώνοντας ότι σε ορισμένα ζητήματα οι δυνατότητες παρέμβασης περιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε με τη σειρά της ότι η Υπηρεσία συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους διευθυντές για τη διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης του θέματος.

«Δεν μπορεί να διενεργείται από οποιονδήποτε»

Η εκπρόσωπος της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, Αλεξία Παναγίδου, είπε πως η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία απαιτεί κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ασφαλή διενέργειά της.

Όπως ανέφερε, η μέθοδος εφαρμόζεται διεθνώς από εξειδικευμένους γιατρούς, κυρίως νευρολόγους και αιματολόγους, βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

«Πρόκειται, κατά κανόνα, για ασθενείς με σοβαρή κλινική εικόνα, οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία και συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Η θεραπεία μπορεί να παρουσιάσει ανεπιθύμητες ενέργειες και, ως εκ τούτου, απαιτούνται κατάλληλες υποδομές, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης επιπλοκών», είπε.

Πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται για μια μέθοδο που μπορεί να εφαρμόζεται με ασφάλεια σε οποιοδήποτε ιδιωτικό κέντρο, με περιορισμένο προσωπικό και χωρίς την αναγκαία ιατρική υποστήριξη», για να σημειώσει ότι ενδεχόμενη εφαρμογή της σε ιδιωτική μονάδα προϋποθέτει ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η Δόξα Δημητρίου, εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ και Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής, ανέφερε ότι στα νοσηλευτήρια του Οργανισμού η πλασμαφαίρεση διενεργείται μόνο σε δύο μονάδες, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των υπόλοιπων νοσηλευτηρίων.

Όπως είπε, οι ασθενείς παραπέμπονται στις συγκεκριμένες μονάδες μόνο όταν υπάρχει σχετική ιατρική ένδειξη, ενώ η θεραπεία απαιτεί εξειδικευμένο γιατρό και νοσηλευτή, καθώς και συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, μια σοβαρή πάθηση που μπορεί να προσβάλει ακόμη και νεαρά άτομα, υπογραμμίζοντας ότι η καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Εξάλλου, σημείωσε ότι στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να κληθεί άμεσα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη και επιστημονική τεκμηρίωση.

ΟΑΥ: Αποζημίωση μόνο σε αδειοδοτημένες μονάδες

Εκπρόσωπος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ανέφερε ότι για σκοπούς του Γενικού Συστήματος Υγείας, η πλασμαφαίρεση αποζημιώνεται μόνο όταν πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένα νοσηλευτήρια ή κέντρα ημερήσιας φροντίδας.

«Ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει τη διενέργεια της συγκεκριμένης πράξης υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση καλύπτεται για ιατρικά αναγκαίους σκοπούς και όχι για λόγους ευεξίας ή στο πλαίσιο εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις διενέργειας της θεραπείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, σε νοσηλευτήρια που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Να εξεταστεί η φύση της υπηρεσίας και όχι μόνο η ονομασία του χώρου, λέει ο ΠΑΣΙΝ

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Μάριος Καραϊσκάκης, συμφώνησε ότι απαιτείται βελτίωση του πλαισίου, επισημαίνοντας ότι τα αδειοδοτημένα νοσηλευτήρια υπόκεινται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και τακτικούς ελέγχους.

Έθεσε, ωστόσο, το ζήτημα των χώρων που παρέχουν υπηρεσίες χωρίς άδεια, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αξιολογείται η πραγματική φύση της δραστηριότητας και όχι μόνο το κατά πόσο ένας χώρος διαθέτει κλίνες ή χαρακτηρίζεται από τον διαχειριστή του ως νοσηλευτήριο.

Όπως ανέφερε, όταν παρέχεται ιατρική φροντίδα και διενεργούνται πράξεις που απαιτούν οργανωμένη υποδομή και παρακολούθηση, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο ο χώρος εμπίπτει στην κατηγορία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και εάν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Τόνισε ότι για την ασφαλή διενέργεια της πλασμαφαίρεσης χρειάζεται κατάλληλη ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη, καθώς και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης πρωτοκόλλου επείγουσας ανάνηψης.

Ο κ. Καραϊσκάκης έθεσε, παράλληλα, ζήτημα ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών πράξεων στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, καθώς και σε podcasts και διαδικτυακές εκπομπές.

Ζήτησε να καθοριστούν σαφή όρια μεταξύ υπεύθυνης ενημέρωσης και εμπορικής προώθησης ιατρικών υπηρεσιών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ελέγχου της διάθεσης και της χρήσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι εγκαθίσταται σε κατάλληλες μονάδες και χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ελλείψεις στην εποπτεία του εξοπλισμού

Την απουσία επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ανέδειξε ο Μιχάλης Ποταμίτης, εκ μέρους του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου.

Όπως ανέφερε, δεν υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις αντίστοιχη απαίτηση αδειοδότησης για τους εισαγωγείς και προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως συμβαίνει στον τομέα των φαρμάκων.

Επισήμανε, επίσης, ότι το αρμόδιο τμήμα είναι υποστελεχωμένο και δεν έχει τη δυνατότητα να διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ο Σύνδεσμος ζητεί τη δημιουργία σαφούς εθνικού πλαισίου για τους προμηθευτές, με ουσιαστικούς ελέγχους και δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. «Αυτή τη στιγμή, δεχόμαστε περισσότερους ελέγχους από τους προμηθευτές μας παρά από το ίδιο το κράτος», ανέφερε.

Νομοθετική ρύθμιση για τη στελέχωση και την εκπαίδευση

Συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού κατέθεσε ο Μάριος Θεοδώρου, εκ μέρους της ΠΑΣΥΝΟ, επισημαίνοντας ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν καθορίζει επαρκώς ούτε την αναλογία νοσηλευτών προς τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ούτε τις προϋποθέσεις για το προσωπικό που τα χειρίζεται.

Όπως ανέφερε, η νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβάνει την προετοιμασία του ασθενούς, την παρακολούθησή του κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τη φροντίδα μετά την ολοκλήρωσή της και τον έλεγχο της ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού.

Η ΠΑΣΥΝΟ εισηγείται τη θεσμοθέτηση της διενέργειας των θεραπειών σε οργανωμένα νοσηλευτήρια, τον καθορισμό ελάχιστης αναλογίας στελέχωσης ενός νοσηλευτή ανά ασθενή και την παρουσία δεύτερου νοσηλευτή στη μονάδα, σύμφωνα με τις σχετικές επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Ζητεί, επίσης, αναγνωρισμένο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, αξιολόγηση της επάρκειας του προσωπικού, ενιαία ιατρικά και νοσηλευτικά πρωτόκολλα και συμμετοχή των αρμόδιων νοσηλευτικών θεσμών στη διαμόρφωση του πλαισίου.

Το Υπουργείο να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις, λέει η ΟΣΑΚ

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μίλτος Μιλτιάδους, ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις για την κάλυψη των κενών που έχουν εντοπιστεί.

Όπως ανέφερε, απαιτείται σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ώστε το Υπουργείο, ως αρμόδια αρχή, να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις εποπτικές του αρμοδιότητες.

Έθεσε, επίσης, ζήτημα ενίσχυσης του ελέγχου της διαφήμισης υπηρεσιών υγείας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας να αποσαφηνιστεί ποιοι φορείς θα είναι αρμόδιοι για την εποπτεία και την παρέμβαση όπου απαιτείται.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για όσα καταγράφηκαν κατά τη συζήτηση σχετικά με την πλασμαφαίρεση και άλλες ιατρικές πράξεις.

Όπως ανέφερε, προκύπτουν ζητήματα από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων σε μη αδειοδοτημένους χώρους, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και την κατάλληλη υποστήριξη για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της διάθεσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χωρίς επαρκή έλεγχο ως προς τη χρήση του.

Η κ. Ορφανίδου υπογράμμισε την ανάγκη να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά που δυσχεραίνουν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις παράνομης λειτουργίας ιατρικών κέντρων, ενώ ζήτησε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, αυστηρότερες ποινές και ουσιαστικές κυρώσεις για την παράνομη διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή, το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζει νομοθεσία για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, καθώς και για τη δημιουργία μητρώου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε να κατατεθούν στοιχεία για τη χαρτογράφηση των κέντρων που παρέχουν τέτοιου είδους θεραπείες, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της έκτασης του προβλήματος.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, έθεσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας σοβαρά ζητήματα σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο ιατρικών κέντρων στα οποία φέρεται να διενεργούνταν πλασμαφαίρεση χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση ανέδειξε ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων που διενεργεί το Υπουργείο Υγείας και για τα κενά που ενδέχεται να υπάρχουν στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Η Μαρίνα Νικολάου ζήτησε να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις καταγγελίες και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το 2022 μέχρι σήμερα, καθώς και ενημέρωση για την πορεία διερεύνησης των σχετικών υποθέσεων.

Η Βουλευτής ΑΚΕΛ δήλωσε την ετοιμότητα του κόμματος της να συμβάλει στην προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν κενά στην εποπτεία και τον έλεγχο των ιατρικών κέντρων. Την ίδια ώρα, τόνισε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί αποτελεσματικούς ελέγχους, σαφές θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστική λογοδοσία, ώστε κάθε ιατρική πράξη να πραγματοποιείται υπό ασφαλείς συνθήκες και από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε πως προκαλεί σοβαρή ανησυχία η προώθηση θεραπειών, ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προς ασθενείς που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και αναζητούν εναγωνίως λύση για την ασθένειά τους. Τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να καλλιεργούνται προσδοκίες για θεραπείες, που δεν είναι αποδεδειγμένο ότι μπορούν να βοηθήσουν στη συγκεκριμένη ασθένεια.

Ο κ. Αποστόλου ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να ξεκαθαρίσει κατά πόσο υπάρχουν νομοθετικά κενά που εμποδίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο των συγκεκριμένων κέντρων και πότε θα κατατεθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα, ζήτησε ενημέρωση για τους ελέγχους που διενεργούνται σχετικά με τη διαφήμιση τέτοιων θεραπειών, καθώς και για τη διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται κατά πόσο οι σχετικοί ισχυρισμοί και οι ιατρικές πράξεις είναι νόμιμοι.

Επιπλέον, κάλεσε τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο να εξετάσει την προσωπική ευθύνη των γιατρών που στελεχώνουν τέτοια κέντρα και συμμετέχουν σε ιατρικές πράξεις που ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια στους συγκεκριμένους χώρους, ακόμη και όταν υπάρχουν νομοθετικά κενά ως προς τη λειτουργία τους.

Η Βουλευτής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Λίτσα Δρουσιώτου, ανέφερε ότι η συζήτηση ανέδειξε σοβαρά ζητήματα αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των χώρων όπου διενεργείται η πλασμαφαίρεση.

Όπως είπε, έθεσε ερωτήματα για τον αριθμό των καταγγελιών, τον τρόπο διερεύνησής τους, τις υποθέσεις που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία και το κατά πόσο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, ζητώντας παράλληλα ενημέρωση για το στάδιο διερεύνησης υπόθεσης που προέκυψε τον Σεπτέμβριο.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των ασθενών δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν θα προηγηθεί καταγγελία, αλλά απαιτεί αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, ελέγχου και λογοδοσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ