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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηδενικός ΦΠΑ: Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές - Τι διαπιστώνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

 15.10.2026 - 19:08
Μηδενικός ΦΠΑ: Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές - Τι διαπιστώνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Μείωση τιμής κατά 5% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την εφαρμογή του μέτρου καταγράφει η συντριπτική πλειονότητα των επιλεγμένων προϊόντων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δειγματοληπτικής παρακολούθησης της αγοράς από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μετά την επέκταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στο ψωμί, το γάλα, τον καφέ, τη ζάχαρη και τις παιδικές τροφές.

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η Υπηρεσία αναφέρει ότι από την μέχρι σήμερα παρακολούθηση διαπιστώνεται πως το μέτρο εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα προϊόντα που εξετάστηκαν.

Το μέτρο μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ για τις πέντε κατηγορίες προϊόντων τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Οκτωβρίου 2026 και θα ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2027.

Η παρακολούθηση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω επιτόπιας καταγραφής των λιανικών τιμών σε μεγάλες υπεραγορές, καθώς και μέσω της συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-kalathi.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι η έρευνα είναι δειγματοληπτική και αφορά επιλεγμένα προϊόντα από τις συγκεκριμένες κατηγορίες, χωρίς να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων που διατίθενται στα σημεία πώλησης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την εικόνα που προκύπτει από το συγκεκριμένο δείγμα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ δεν εγγυάται ότι οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες ή δεν θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες, καθώς επηρεάζονται από παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής και προμήθειας, οι διεθνείς τιμές των πρώτων υλών, τα μεταφορικά έξοδα και οι συνθήκες ανταγωνισμού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι θα συνεχίσει τη συστηματική παρακολούθηση των λιανικών τιμών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών.

Καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν την πλατφόρμα e-kalathi για σύγκριση τιμών και ενημέρωση πριν από τις αγορές τους.

ΚΥΠΕ

 

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