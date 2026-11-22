Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 25/11 και ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Αντί στεφάνων παράκληση όπως γίνονται εισφορές στην Αροδαφνούσα και το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ.