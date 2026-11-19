Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης τους μητέρας θα τελεστεί το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου, στην Κονιά της επαρχίας Πάφου.

Η οικογένεια απευθύνει κάλεσμα σε συγγενείς, φίλους και σε όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της εκλιπούσας να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει παράκληση όπως, αντί στεφάνων, οι εισφορές διατεθούν για την ενίσχυση της οικογένειας.