Ο εκλιπών καταγόταν από τα Κάτω Ζώδια και ήταν τέως κάτοικος Πλατύ Αγλαντζιάς.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 9:30 το πρωί.

Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές προς τον Φιλανθρωπικό Σύνδεσμο Γυναικών Ζώδιας.