Τζο Μπάιντεν: Θύελλα μετά από σχόλιο σε 9χρονο κορίτσι - «Μοιάζεις με 19χρονη» (βίντεο)

Πολλές φορές μυρίζει τα μαλλιά κοριτσιών και τις φιλάει στοργικά στο κεφάλι σε σημείο που εύκολα μπορεί να τον παρεξηγήσει κανείς. Αυτή τη φορά όμως, ο 78χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε ένα άκομψο σχόλιο σ΄ένα κοριτσάκι του δημοτικού σχολείου λέγοντάς της -στη διάρκεια ομιλίας του- ότι μοιάζει με 19χρονη.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, o Τζο Μπάιντεν... ξαναχτυπά κάνοντας περίεργες παρατηρήσεις στη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στην στρατιωτική βάση «Joint Base Langley-Eustis» στη Βιρτζίνια.

Εκατοντάδες χρήστες του Twitter έσπευσαν να τον κατηγορήσουν για τα ανατριχιαστικά σχόλιά του απευθυνόμενος στο εννιάχρονο κορίτσι ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν επισημαίνοντας ότι απλά ήταν «κοινωνικά αδέξιος».

Το 2019, ο Μπάιντεν είχε δηλώσει σχετικά με τα όσα του προσάπτουν για την συμπεριφορά του απέναντι σε κορίτσια ότι «δεν πιστεύει» ότι έχει ενεργήσει ποτέ «ανάρμοστα» κι ότι δεν είχε «ουδέποτε πρόθεση να κάνει κάποιον να αισθανθεί άβολα».

«Λατρεύω αυτά τα κοκαλάκια στα μαλλιά σου, φίλη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα απευθυνόμενος στο εννιάχρονο κορίτσι, που καθόταν στο πλάι της σκηνής πιθανότατα μαζί με τους γονείς του.

«Σας λέω, κοιτάξτε την, μοιάζει με κοπέλα 19 ετών, κάθεται εκεί σαν μια μικρή κυρία με τα πόδια σταυρωμένα», συνέχισε να λέει ο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του κοριτσιού ήταν αυτή που προλόγισε τον Τζο Μπάιντεν προτού ξεκινήσει την ομιλία του. Το όνομά της όπως και αυτό του κοριτσιού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, αναφέρει το επίμαχο δημοσίευμα.

«Για τους ανθρώπους του προέδρου... υπάρχει ένας λόγος που δεν τον αφήνουν να μιλάει συχνά μπροστά στις κάμερες συχνά», δήλωσε ένας χρήστης του twitter. «Αυτό θα ήταν πρωτοσέλιδο στους New York Times και το βασικό θέμα στο CNN επί δύο εβδομάδες αν το είχε κάνει ο Τραμπ», σχολιάζει άλλος. «Είναι κοινωνικά αδέξιος. Λέει ότι προσπαθεί να είναι γλυκός», έγραψε ένας τρίτος χρήστης στο Twitter.

Πάντως από το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου, κανείς δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε σχόλιο.

Δείτε τις δημοσιεύσεις:

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj