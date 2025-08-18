Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ποιος είναι ο Μπράιαν Γκλεν, ο δημοσιογράφος που ρώτησε στο Οβάλ Γραφείο για το κοστούμι του Ζελένσκι

 18.08.2025 - 23:33
Ποιος είναι ο Μπράιαν Γκλεν, ο δημοσιογράφος που ρώτησε στο Οβάλ Γραφείο για το κοστούμι του Ζελένσκι

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Μπράιαν Γκλεν πρωταγωνίστησε στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν ρώτησε για το κοστούμι που φόρεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Μπράιαν Γκλεν αποτελεί μία σημαντική προσωπικότητα στο αμερικανικό μέσο Real America's Voice. Στο κανάλι αυτό, είναι γνωστός για την υποστήριξη στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει απήχηση στους συντηρητικούς ενώ συχνά τα σχόλιά του ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις του Τραμπ και της δεξιάς πτέρυγας της πολιτικής σκηνής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ερωτήσεις και τα σχόλια για το κοστούμι 

Στη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο Μπράιαν Γκλεν είπε στον Ζελένσκι:  «Φαίνεστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι», «Είπα το ίδιο», σχολίασε γελώντας ο Τραμπ και άγγιξε την πλάτη του Ουκρανού προέδρου. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ζελένσκι πως ο Μπράιαν Γκλεν είναι ο δημοσιογράφος που στην προηγούμενη συνάντηση τον είχε ρωτήσει γιατί δεν φορούσε κοστούμι.

«Τον θυμάμαι» απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του ζητήσει ο δημοσιογράφος συγγνώμη. «Φοράτε το ίδιο κοστούμι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο. «Εγώ άλλαξα, εσείς όχι», συνέχισε.

 

