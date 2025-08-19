Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν φοράμε τα λάθος παπούτσια

Τα παπούτσια που δεν εφαρμόζουν σωστά μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν προβλήματα στα πόδια, όπως κότσι, κάλοι, σκληρύνσεις και προβλήματα στα νύχια. «Τα πόδια είναι η βάση του σώματός μας. Ένα λάθος παπούτσι ή παπούτσια που δεν υποστηρίζουν σωστά τα πόδια επηρεάζουν ολόκληρο το σώμα, είτε με κόπωση είτε με ανισορροπία στην ανατομική ευθυγράμμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ποδίατρος Miguel Cunha.

Κατανοώντας τους λόγους πίσω από αυτά τα προβλήματα, μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για να προλάβουμε τον πόνο που μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα πόδια.

Πώς τα παπούτσια προκαλούν πόνο

Για να κινείστε χωρίς πόνο, τα πόδια χρειάζονται υποστήριξη που να ακολουθεί τη φυσική τους κίνηση.

«Κάθε φορά που περπατάμε, τα πόδια μας πρέπει να αλλάζουν σχήμα», εξηγεί ο φυσικοθεραπευτής Otto Lam. Η φτέρνα πρέπει να χτυπά πρώτη, το πόδι να κυλάει προς τα εμπρός και τα δάχτυλα να απλώνονται πριν σπρώξουν το έδαφος. Ωστόσο, ένα λάθος παπούτσι μπορεί να διαταράξει αυτή τη σειρά.

Αν κάποιος με φαρδιά πόδια φοράει στενά παπούτσια, ίσως να μην μπορεί να προσαρμόσει πλήρως το πόδι του στο έδαφος. Αυτό περιορίζει το βήμα και αναγκάζει τους γοφούς και τη μέση να δουλέψουν περισσότερο, δημιουργώντας μικρές, συσσωρευτικές προσαρμογές που με τον καιρό μπορούν να προκαλέσουν επίμονο πόνο και να επιβαρύνουν τις αρθρώσεις.

Ορισμένα είδη παπουτσιών έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Οι διχαλωτές σαγιονάρες, για παράδειγμα, αναγκάζουν τα δάχτυλα να σφίγγουν για να κρατήσουν το παπούτσι, προκαλώντας ένταση στην καμάρα και πόνο στους γάμπες. Τα ίσια παπούτσια χωρίς υποστήριξη ή τακούνι μπορούν να προκαλέσουν πόνο στο εσωτερικό του γόνατος. Οι ψηλοτάκουνες γόβες μεταφέρουν το βάρος μπροστά, επιβαρύνοντας το μπροστινό μέρος του ποδιού και τη μέση. Ακόμα και ένα μόνο άβολο ζευγάρι παπούτσια μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που περπατάμε, δημιουργώντας ανισορροπίες σε γόνατα, γοφούς και μέση.

Πώς να εντοπίσετε τον πόνο που προκαλείται από τα παπούτσια

Βάλτε τα παπούτσια σας σε ένα τραπέζι για να διαπιστώστε αν υπάρχουν φθορές εξωτερικά.

Δώστε βάση και στις φθορές που μπορεί να υπάρχουν εσωτερικά του παπουτσιού.

Παρατηρήστε το βάδισμά σας. Η στάση του σώματος και ο βηματισμός θα σας δείξουν πολλά.

Πώς να βρείτε τα κατάλληλα παπούτσια

Αφού κατανοήσετε τι προκαλεί τον πόνο, αναζητήστε παπούτσια που ταιριάζουν στο σχήμα και την κίνηση των ποδιών σας. Άτομα με πλατυποδία χρειάζονται σταθερά παπούτσια με σκληρή ενδιάμεση σόλα, ενώ όσοι έχουν μεγάλη καμάρα απαιτούν επιπλέον απορρόφηση κραδασμών. Τα φαρδιά πόδια χρειάζονται παπούτσια με πιο ευρύχωρο μπροστινό μέρος, ενώ τα στενά πόδια χρειάζονται πιο εφαρμοστή γραμμή για να μην γλιστράνε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καλύτερη στιγμή για να κάνουμε την αγορά του παπουτσιού είναι στο τέλος της ημέρας, όταν τα πόδια μας είναι πρησμένα. Το σωστό παπούτσι θα φέρει άμεση ανακούφιση στη μέση και θα κάνει το περπάτημα πιο άνετο.

Τα βήματα είναι απλά… Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα ακολουθήσουμε!

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr