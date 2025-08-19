Ecommbx
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

 19.08.2025 - 11:49
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

Στο μεγάλο πάρκινγκ της περιοχής Μακένζι συνέβη το σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα 19χρονο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο: Όχημα παρέσυρε 19χρονο πεζό – Η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 11:30 χθες βράδυ ενώ 19χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε ανοικτό χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα, έχοντας ως συνοδηγό άλλο 19χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο από την επαρχία Λάρνακας ο οποίος τη δεδομένη στιγμή κινείτο πεζός.

Ο 19χρονος τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline και οι τρεις είναι εθνοφρουροί, φίλοι μεταξύ τους.

Ο οδηγός μαζί με τον τραυματία και άλλους φίλους τους είχαν μεταβεί σε χώρο εστίασης της περιοχής Μακένζι και το ατύχημα συνέβη κατά την αποχώρησή τους. 

Ο 19χρονος φαίνεται να βρισκόταν κοντά στο όχημα όταν παρασύρθηκε.

Στη σκηνή την ώρα του ατυχήματος υπήρχε ένα αριθμός ατόμων, γύρω στα 10, από τους οποίους λαμβάνονται καταθέσεις για διευκρίνηση των συνθηκών.

Σημειώνεται πως το πρωί η Αστυνομία κατέθεσε αίτημα στο Δικαστήριο για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού, αίτημα το οποίο το Δικαστήριο απέρριψε.

 

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

