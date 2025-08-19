Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια επίθεση στα γραφεία των ΥΚΕ στη Λεμεσό - Άνδρας χτύπησε λειτουργό και τα έκανε «γυαλιά-καρφιά»

 19.08.2025 - 11:23
Άγρια επίθεση στα γραφεία των ΥΚΕ στη Λεμεσό - Άνδρας χτύπησε λειτουργό και τα έκανε «γυαλιά-καρφιά»

Νέο περιστατικό βίας συνέβη σε Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Λεμεσό, με λειτουργό να δέχεται επίθεση από άνδρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει με ανακοίνωση η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», άντρας φέρεται να επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά σε λειτουργό ενώ προκάλεσε ζημιές στο κτίριο.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ισότητας:

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα (Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την απουσία ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στα Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών την ώρα που τα περιστατικά βίας εναντίον του προσωπικού πολλαπλασιάζονται.

Στις 18/08/2025, στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας, πολίτης επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στο προσωπικό, πετώντας αντικείμενα με σκοπό να σπάσει το προστατευτικό γυαλί της υποδοχής.

Ο ιδιωτικός φρουρός που βρισκόταν στον χώρο δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ η Αστυνομία κατέφθασε με καθυστέρηση περίπου 30 λεπτών.

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι:

Οι ιδιωτικοί φρουροί που τοποθετούνται στα γραφεία ΥΚΕ, στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες ή εκπαίδευση για διαχείριση κρίσεων.
Η παρουσία τους παρέχει μόνο τυπική και όχι ουσιαστική ασφάλεια.
Η απουσία σαφών πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Αστυνομία οδηγεί σε επικίνδυνες καθυστερήσεις.
Το προσωπικό αναγκάζεται να λειτουργεί υπό καθεστώς φόβου και κατευνασμού, γεγονός που ενισχύει αντί να αποτρέπει τη βία.

Τα αιτήματά μας

Η Συντεχνία απαιτεί:

Αντικατάσταση των ιδιωτικών φρουρών με αστυνομικούς. Μόνο η Αστυνομία διαθέτει τα θεσμικά εργαλεία για να επιβάλλει τάξη και να λειτουργήσει αποτρεπτικά.
Θεσμοθέτηση πρωτοκόλλου διαχείρισης βίαιων περιστατικών, με καταγραφή και περιορισμό της εξυπηρέτησης ταραξιών.
Άμεσα τεχνικά μέτρα: panic buttons, CCTV με πρόσβαση στην Αστυνομία, θωράκιση των χώρων υποδοχής.
Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και αυτοπροστασίας.
Προειδοποίηση Συντεχνίας

Εάν τα αιτήματά μας δεν τύχουν άμεσης ανταπόκρισης, η Συντεχνία δηλώνει ότι θα προχωρήσει στη λήψη δυναμικών μέτρων, περιλαμβανομένων:

Στάσεων εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων.
Άρνησης εξυπηρέτησης πολιτών που επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά.
Δημόσιας καταγγελίας και νομικών ενεργειών για την προστασία των μελών μας.
Καλούμε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την Αστυνομία να λάβουν άμεσα μέτρα.

Δημοσίευμα για ΛΟΜΑΚΙΝ στη Σερβία: «Ο ιδιοκτήτης της Πάφου θέλει να αγοράσει κι άλλη ομαδα»

 19.08.2025 - 10:51
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

 19.08.2025 - 11:49
Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

