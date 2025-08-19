Υφυπουργείο Πρόνοιας για επίθεση στη Λεμεσό: «Περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά» - Θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας

Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας στο προσωπικό που με αφοσίωση και επαγγελματισμό εργάζεται καθημερινά για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας σε όλες τις υπηρεσίες του ενισχύοντας διαδικασίες και εκπαιδεύσεις προσωπικού, σε συντονισμό και με την Αστυνομία.

Οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών αποτελούν αναπόσπαστο πυλώνα κοινωνικής συνοχής και απαιτείται απέναντί τους σεβασμός.

Η ασφάλεια τόσο των λειτουργών, όσο και των πολιτών που εξυπηρετούνται είναι αδιαπραγμάτευτη και περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά.