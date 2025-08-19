Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφυπουργείο Πρόνοιας για επίθεση στη Λεμεσό: «Περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά» - Θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας

 19.08.2025 - 13:41
Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας καταδικάζει το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα στο Επαρχιακό Γραφείο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στη Γερμασόγεια χθες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άγρια επίθεση στα γραφεία των ΥΚΕ στη Λεμεσό - Άνδρας χτύπησε λειτουργό και τα έκανε «γυαλιά-καρφιά»

Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας στο προσωπικό που με αφοσίωση και επαγγελματισμό εργάζεται καθημερινά για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τα μέτρα ασφάλειας σε όλες τις υπηρεσίες του ενισχύοντας διαδικασίες και εκπαιδεύσεις προσωπικού, σε συντονισμό και με την Αστυνομία.

Οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών αποτελούν αναπόσπαστο πυλώνα κοινωνικής συνοχής και απαιτείται απέναντί τους σεβασμός.

Η ασφάλεια τόσο των λειτουργών, όσο και των πολιτών που εξυπηρετούνται είναι αδιαπραγμάτευτη και περιστατικά όπως το χθεσινό δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά.

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

