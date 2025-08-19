Ecommbx
LIKE ONLINE

Σας αρέσει να εξερευνάτε και να ταξιδεύετε μόνοι; Έξι ιδανικοί προορισμοί για solo διακοπές

 19.08.2025 - 13:53
Σας αρέσει να εξερευνάτε και να ταξιδεύετε μόνοι; Έξι ιδανικοί προορισμοί για solo διακοπές

Το solo traveling δεν είναι απλώς μια τάση· είναι ένας τρόπος να γνωρίσει κανείς καλύτερα τον εαυτό του, να κινηθεί με τον δικό του ρυθμό και να ζήσει εμπειρίες που δύσκολα θα απολάμβανε σε μια ομαδική εξόρμηση.

Είτε αναζητάτε ηρεμία, είτε περιπέτεια και νέες γνωριμίες, υπάρχουν προορισμοί σε όλο τον κόσμο που θεωρούνται ιδανικοί για σόλο ταξιδιώτες.

Δανία: Ασφάλεια και συμπερίληψη

Για όσους ανησυχούν για την ασφάλεια – ιδιαίτερα οι γυναίκες ταξιδιώτισσες – η Δανία θεωρείται η καλύτερη επιλογή. Έρευνες δείχνουν ότι η χώρα ξεχωρίζει σε τρεις βασικούς δείκτες: συμπερίληψη, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Η Κοπεγχάγη, μάλιστα, κατατάσσεται στις κορυφαίες πόλεις για solo γυναίκες ταξιδιώτριες.

Ιαπωνία: Η χώρα του «μοναχικού ταξιδιώτη»

Η Ιαπωνία είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Εκεί, το 30% των νοικοκυριών είναι μονομελή, γεγονός που έχει ενισχύσει υπηρεσίες και υποδομές για όσους κινούνται μόνοι. Από τα εστιατόρια με «θάλαμους για ένα άτομο» μέχρι την πληθώρα από street food και αυτόματους πωλητές, η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου κάνει τον solo ταξιδιώτη να νιώθει φυσιολογικός και άνετος.

Cotswolds, Αγγλία: Απόδραση στην αγγλική εξοχή

Στην καρδιά της Αγγλίας, τα Cotswolds προσφέρουν μια μαγευτική εμπειρία για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τη φασαρία της πόλης. Λουλουδιασμένοι κήποι, πέτρινα σπίτια άλλης εποχής, φιλόξενες παμπ και τεϊοποτεία δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για χαλάρωση και μοναχικούς περιπάτους.

Ρέικιαβικ, Ισλανδία: Ο παράδεισος του digital nomad

Για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, το Ρέικιαβικ αποτελεί κορυφαία επιλογή. Διαθέτει αξιόπιστο διαδίκτυο και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για μοναδικές εκδρομές στη φύση τα Σαββατοκύριακα: παγετώνες, θερμές πηγές και τοπία που κόβουν την ανάσα. Η Ισλανδία είναι ο απόλυτος προορισμός για τον σύγχρονο ψηφιακό νομάδα.

Ταϊλάνδη: Προσιτή εξωτική εμπειρία

Η Ταϊλάνδη παραμένει κλασικός προορισμός για όσους θέλουν να συνδυάσουν παραλίες, πολιτισμό και φαγητό σε προσιτές τιμές. Οι ντόπιοι είναι φιλόξενοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν, ενώ το κόστος ζωής είναι χαμηλό, γεγονός που καθιστά τη χώρα ιδανική για διακοπές μεγάλης διάρκειας.

Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ: Ταξιδεύεις μόνος, δεν μένεις μόνος

Η Νέα Ορλεάνη αποδεικνύει ότι ένα σόλο ταξίδι δεν σημαίνει μοναξιά. Με τα φεστιβάλ της, τη ζωντανή μουσική και την κουλτούρα της, η πόλη δίνει άφθονες ευκαιρίες για γνωριμίες και κοινωνικοποίηση. Ακόμα και μια απλή κουβέντα για οδηγίες στον δρόμο μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα παρέα.

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

