Λουκάς Φουρλάς: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση για τον θάνατο της κόρης του - «Θα έδινα τα πάντα...»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λουκάς Φουρλάς: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση για τον θάνατο της κόρης του - «Θα έδινα τα πάντα...»

 19.08.2025 - 09:14
Λουκάς Φουρλάς: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση για τον θάνατο της κόρης του - «Θα έδινα τα πάντα...»

Άκρως συγκινητική είναι η ανάρτηση του Λουκά Φουρλά, η οποία είναι αφιερωμένη στην κόρη του, Άρτεμις.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, μέσα από τον λογαριασμό του στo facebook, έκανε γνωστό πως σαν σήμερα, 19 Αυγούστου, πριν από 8 χρόνια, η Άρτεμις του, έγινε άγγελος στον ουρανό, φεύγοντας απρόσμενα από τη ζωή.

Χαρακτηριστικά της έγραψε τα εξής:

«Αρτεμις μου. Θα έδινα τα παντα. Τα πάντα! . Ότι έχω και δεν έχω. Για να σε έχω ενα ακόμη λεπτό στην αγκαλιά μου. Σαν εκείνες τις αγκαλιές που μόνο οι δυο μας ξέραμε να μοιραστούμε. Σε κρατούσα σφικτά καιΧωνόσουν όσο πιο βαθιά μπορούσες, ασφαλισμένη και ήρεμη, ξεχνώντας όλα όσα βασάνιζαν και ταλαιπωρούσαν τοκορμάκι σου. Μας έδινες δύναμη και θάρρος με αυτά τα υπέροχα σου ματάκια που έλαμπαν και σκορπούσαν αγάπη και Φως. Σχεδόν 4 χρόνια κράτησε αυτό το υπέροχο δώρο που μας χάρισε θεός να σε έχουμε μαζί μας . Μέρος της ζωής μας. Βιάστηκες όμως να φύγεις. 19 του Αυγούστου, πριν οκτώ χρόνια, πέταξες μακριά μας. Δεν άντεχες άλλο. Σε κρατούσαμε σφικτά στην αγκαλιά μας όταν έκλεισες τα ματάκια σου . Και από τότε, από εκείνη τη στιγμή στις 19 του Αυγούστου σε ένα δωμάτιο της παιδοογκολογικης μονάδας, μια μόνο μέρα πριν από τα γενέθλια του Ιασονα σου, όλα άλλαξαν. Ολα πια έχουν βρει την πραγματική τους αξία σε αυτή τη ζωή. Μας όπλισες ολους με δύναμη να αντέξουμε την αβάστακτη απουσία σου. Μας έκανες καλύτερους ανθρώπους. Ησουν μια ευλογία για όσους βρέθηκαν έστω και για λίγο στον δρομο σου . Κάθε χρόνο ο πόνος πιο μεγάλος, πιο αβάσταχτος, πιο ανυπόφορος πιο απελπιστικός . Μοναδικὴ παρηγοριά ότι είσαι κάπου καλύτερα και ως άγγελος πια φροντίζεις όλους τους Μικρούς Ήρωες που έχουν ανάγκη. Μοναδική παρηγοριά αγάπη μου, ότι κάποτε,αργά ή γρήγορα, θα σε συναντήσω και πάλι . Και στο υπόσχομαι! Δεν θα σε αφήσω ποτέ ξανά να φύγεις από την αγκαλιά μου. Ποτέ! Μας λείπεις μικρή μου νεράιδα. Πάντα θα είσαι ο μεγάλος μου έρωτας και πάντα θα σε αγαπώ. Ο παπάς».

Δείτε το post πιο κάτω:

