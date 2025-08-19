Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η έκθεση Αμερικανών για τη φονική πυρκαγιά, η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι και η νέα κάθοδος Ολγκίν

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Αποθήκη…μαζεμένων υποσχέσεων το 2026» γράφει ότι η Κυβέρνηση μεταθέτει όλες τις ενεργειακές λύσεις για του χρόνου, όπως φυσικό αέριο, «Αφροδίτη», αποθήκευση ενέργειας. Αλλού αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός για εκλογές ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου. Γράφει επίσης ότι οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες κατέρριψαν το σχέδιο εμπρησμών με την εφημερίδα να γράφει ότι η καταστροφή στις πυρκαγιές της ορεινής Λεμεσού οφείλεται σε κρατική αποτυχία και όχι σε συνωμοσίες.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Συνωστισμός ερευνών για τη φονική πυρκαγιά» και γράφει ότι η ομάδα των ειδικών από τις ΗΠΑ, της ATF, ολοκλήρωσε την αποστολή της για τη διερεύνηση των αιτιών της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό και λένε δημοσίως ότι εντόπισαν με απόλυτη ακρίβεια το σημείο «μηδέν», τον παράνομο σκυβαλότοπο στη Μαλλιά. Γράφει επίσης ότι στο τέλος Μαΐου ο δείκτης Μη εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων του τραπεζικού τομέα παρέμεινε σταθερός στο 5,9% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025. Αλλού αναφέρει ότι η Μαρία Ολγκίν επιστρέφει τον Σεπτέμβριο.

«Ο Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Τρύπα 200 εκατ. στη μεταρρύθμιση» γράφει ότι οι φοροεκπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης φέρνουν έλλειμμα στα δημόσια ταμεία. Αλλού αναφέρει ότι ως τις αρχές Ιουλίου 2025 πωλήθηκαν 82.165 ακίνητα σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών με πρώτη την Πάφο, μετά τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Αμμόχωστο και τελευταία την Λευκωσία. Γράφει επίσης ότι η Υπουργός Γεωργίας ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνει ανεκτή η παράνομη μετακίνηση χαλικιών από την παραλία «Φάρος» στα Περβόλια η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω διάβρωση του παραλιακού μετώπου.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Ετοιμο το πόρισμα των Αμερικανών, ανέτοιμος ο Πρόεδρος να αναλάβει τις ευθύνες του» γράφει ότι το ακριβές σημείο έναρξης της φονικής φωτιάς στην ορεινή Λεμεσό και τα αίτιά της εντόπισε η ομάδα ATF ενώ εκκρεμούν οι παραιτήσεις των αρμόδιων υπουργών ως αυτονόητη υποχρέωση. Γράφει επίσης ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι «ο φονικός συνδυασμός πείνας και ασθενειών δεν είναι μια ατυχής συνέπεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στη Γάζα. Γράφει αλλού ότι καθυστερεί η ουσιαστική θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας και Διαταγμάτων Προστασίας για τις περιοχές Natura 2000.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Εντοπίστηκε το ακριβές σημείο έναρξης της πυρκαγιάς του Ιουλίου» και γράφει ότι οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες παρουσίασαν την έκθεσή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αίτια της πυρκαγιάς. Αλλού αναφέρει ότι 34χρονη Ελληνίδα δολοφονήθηκε στο σπίτι της στην Πάφο με την αστυνομία να διερευνά γυναικοκτονία. Επίσης γράφει ότι η Κυβέρνηση υπόσχεται συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.