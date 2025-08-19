Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Η ζωή μετά τις διακοπές: Πώς να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη - 4+1 απλές συμβουλές

 19.08.2025 - 07:49
Η ζωή μετά τις διακοπές: Πώς να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη - 4+1 απλές συμβουλές

Δεκάδες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι διακοπές ανακουφίζουν από το στρες της καθημερινότητας, ενισχύοντας την ευεξία και την ευημερία. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η ευτυχία που νιώθετε στις διακοπές συνήθως δεν διαρκεί για πολύ. Μόλις τελειώσουν, έχουμε την τάση να επιστρέφουμε στα βασικά επίπεδα ευτυχίας μέσα σε λίγες ημέρες.

Μάλιστα, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιμετωπίσουμε ένα επίμονο αίσθημα θλίψης από τη στιγμή που ανοίξαμε την πόρτα του σπιτιού, πριν ακόμα να προλάβουμε να αδειάσουμε τις βαλίτσες μας, ακόμα και μετά τις σύντομες αποδράσεις.

Πώς θα προλάβετε την μελαγχολία μετά τις διακοπές

Μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρόληψη της μελαγχολίας των διακοπών, γνωστή και ως “post-vacation blues”, περιλαμβάνουν:

Πριν φύγετε από το σπίτι, τακτοποιήστε το

Καθώς ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, μπορεί εύκολα να σκεφτείτε ότι θα τακτοποιήσετε τα πάντα μετά την επιστροφή σας. Ωστόσο, ένα καθαρό και περιποιημένο σπίτι μπορεί να διευκολύνει την μετάβαση μετά τις διακοπές.

Και δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά. Αν μπορείτε, βάλτε καθαρά σεντόνια στο κρεβάτι, καθαρές πετσέτες στο μπάνιο και ίσως ένα καινούργιο βιβλίο στο κομοδίνο σας, για να προετοιμάσετε μια καλύτερη υποδοχή όταν επιστρέψετε.

Προγραμματίστε ημέρες μετάβασης

Αν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμά σας, δώστε στον εαυτό σας μια μέρα περίπου για να προσαρμοστείτε πριν επιστρέψετε στη δουλειά.

Έτσι θα έχετε χρόνο να αδειάσετε τις βαλίτσες, να πλύνετε τα ρούχα και να οργανωθείτε για την επιστροφή σας στη καθημερινότητα.

Προγραμματίστε κάτι διασκεδαστικό

Πριν από το ταξίδι σας, προγραμματίστε κάτι που θα περιμένετε με ανυπομονησία όταν επιστρέψετε, όπως μια βραδιά ταινίας ή ένα γεύμα στο σπίτι με τους αγαπημένους σας.

Αυτή η διασκεδαστική εκδήλωση δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς μετά τις διακοπές, μιας και οι μέρες μετά συνήθως γεμίζουν με υποχρεώσεις, προσωπικές ή επαγγελματικές. Μερικές εβδομάδες μετά είναι μια καλή επιλογή, καθώς θα σας υπενθυμίσει ότι η διασκέδαση δεν έχει τελειώσει μόνο και μόνο επειδή τελείωσαν οι καλοκαιρινές αποδράσεις.

Ξεκουραστείτε στις διακοπές σας

Οι ερευνητές παλαιότερης μελέτης συνέκριναν την ευτυχία πριν και μετά τις διακοπές μεταξύ Ολλανδών παραθεριστών. Διαπίστωσαν ότι η μόνη ομάδα της οποίας η ευτυχία παρέμεινε υψηλότερη εβδομάδες μετά το τέλος του ταξιδιού ήταν οι παραθεριστές που έκαναν «πολύ χαλαρές διακοπές».

Αν και είναι δελεαστικό να γεμίσετε κάθε στιγμή με περιπέτειες και δραστηριότητες, η αίσθηση ευεξίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο αν προγραμματίσετε διακοπές αφιερώνοντας λίγο παραπάνω χρόνο στην ξεκούραση.

Κάντε journaling

Οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν — ακόμα και οι πιο ζωντανές. Αν αφιερώσετε λίγα λεπτά κάθε μέρα των διακοπών σας για να γράψετε τις περιπέτειες και τις αποδράσεις σας, θα έχετε ένα “αρχείο” αναμνήσεων στο οποίο θα μπορείτε να ανατρέχετε όποτε νιώθετε ότι το χρειάζεστε.

Προσθέστε τις σκέψεις σας και ό,τι σας συγκίνησε. Καταγράψτε τις συγκλονιστικές στιγμές.

Πηγή: Vita.gr

Πηγή: Vita.gr

 

