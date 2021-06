Θρήνος στο Χόλιγουντ - Πέθανε διάσημος ηθοποιός του Superman

Ο Νεντ Μπίτι, ο ηθοποιός που ανέδειξε το σπουδαίο ταλέντο του μέσα από ταινίες όπως το εμβληματικό «Όταν Ξέσπασε η Βία» (Deliverance), «Superman» και «Το Δίκτυο» (Network), πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο θάνατός του προήλθε από φυσικά αίτια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, με την οποία πέρασε τις τελευταίες του ώρες.

Το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε, το Shelter Entertainment Group, επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

«Ο Νεντ πέθανε από φυσικά αίτια την Κυριακή το πρωί, έχοντας γύρω του την οικογένειά του και αγαπημένα του πρόσωπα», διευκρίνισε η μάνατζερ ταλέντων του Shelter Entertainment Group Ντέμπορα Μίλερ σε ανακοίνωση την οποία επικαλέστηκε το CNN.

Γεννηθείς στο Λούισβιλ, στο Κεντάκι, ο Μπίτι ξεκίνησε την σταδιοδρομία του από το θέατρο, προτού πάρει τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο του στην ταινία «Deliverance», του 1972.

Ο ηθοποιός κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ β΄αντρικού ρόλου για την ταινία «Network» του 1976 και έπαιξε ανάμεσα σε πολλές άλλες ταινίες και στο «Superman», του 1978.

Ο Νέντ Μπίτι πατέρας οκτώ παιδιών, ήταν ένας από τους πιο πολυεμφανιζόμενους σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές ηθοποιούς του Χόλιγουντ και η φιλμογραφία του είναι ατελείωτη.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα 10 του χρόνια όταν έστηνε αυτοσχέδιες παραστάσεις, τραγουδώντας γκόσπελ, για το χαρτζιλίκι του.

Άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν: «All the President’s Men», «The Big Easy», «Hear My Song» και τα πιο πρόσφατα «The Walker», «Charlie Wilson’s War» και «Shooter».

Στο Broadway αναγνωρίστηκε στον ρόλο του Big Daddy στο «Cat on a Hot Tin Roof», έναν ρόλο που είχε παίξει ξανά όταν ήταν μόλις 21 ετών. Ο Νεντ Μπίτι, (Ned Beatty) συμμετείχε στο «Toy Story 3» και αποσύρθηκε το 2013.

