Χειροπέδες σε 33χρονο: Πέταξε αναμμένα κάρβουνα σε χωράφι και προκάλεσε φωτιά

Σύμφωνα με την Αστυνομία στις 2:00 το απόγευμα της Κυριακής λήφθηκε πληροφορία για φωτιά στην περιοχή Καυκαλιά του Αμπελιού στο Κιβισίλι. Στην περιοχή έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών που κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε τρία δεκάρια με πεύκα και άγρια βλάστηση.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από αναμμένα κάρβουνα τα οποία πέταξε ο 33χρονος σε χωράφι, κοντά στο υποστατικό του

Ο 33χρονος συνελήφθη και παρουσιάστηκε Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο δύο ημερών.