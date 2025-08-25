Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 33χρονο: Πέταξε αναμμένα κάρβουνα σε χωράφι και προκάλεσε φωτιά

 25.08.2025 - 11:26
Χειροπέδες σε 33χρονο: Πέταξε αναμμένα κάρβουνα σε χωράφι και προκάλεσε φωτιά

Χειροπέδες σε 33χρονο Ελληνοκύπριο φόρεσε η Αστυνομίας Λάρνακας, αφού φέρεται να πέταξε αναμμένα κάρβουνα σε χωράφι σε έδαφος Κιβισιλίου και να προκάλεσε φωτιά, που έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στις 2:00 το απόγευμα της Κυριακής λήφθηκε πληροφορία για φωτιά στην περιοχή Καυκαλιά του Αμπελιού στο Κιβισίλι. Στην περιοχή έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών που κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε τρία δεκάρια με πεύκα και άγρια βλάστηση.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από αναμμένα κάρβουνα τα οποία πέταξε ο 33χρονος σε χωράφι, κοντά στο υποστατικό του

Ο 33χρονος συνελήφθη και παρουσιάστηκε Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο δύο ημερών.

Άρχισε στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας, η διαδικασία εξέτασης της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η επαρχιακή δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου, σε σχέση με τον τερματισμό του διορισμού της.

