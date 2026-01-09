«Σήκου πάνω»: Ζητά προσωρινή αναστολή δημόσιων συμβάσεων που συνδέονται με Cyfield

Ζητά επίσης την κατάργηση του Ταμείου Κοινωνικής Στήριξης υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας, «καθώς τέτοιες δομές, δεν προβλέπονται ρητά από συνταγματικό ή νομοθετικό πλαίσιο δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, δημιουργούν παράλληλο μηχανισμό εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων προς την ανώτατη εκτελεστική εξουσία, και παραβιάζουν την αρχή της δημοσιονομικής διαφάνειας και ίσης πρόσβασης».

Το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ δηλώνει ότι «στηρίζει ανεπιφύλακτα» την Ελεγκτική Υπηρεσία, τη Δικαιοσύνη, και κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή «ώστε να εξετάσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης χωρίς πολιτικές πιέσεις ή συγκάλυψη», σημειώνοντας ότι, η Δημοκρατία «δεν κινδυνεύει από τον έλεγχο», αλλά από την ατιμωρησία και τη σύγχυση ρόλων μεταξύ εξουσίας και χρήματος.