Παραδόθηκε στον Δήμο Λάρνακας ναυαγοσωστικός Πύργος στη παραλία των Φοινικούδων

Παραδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 21 Μαρτίου στον Δήμο Λάρνακας από την εταιρεία Kition Ocean Holdings Ltd, ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία των Φοινικούδων.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι «η κατασκευή του υπερσύγχρονου ναυαγοσωστικού πύργου χρηματοδοτήθηκε από την Kition Ocean Holdings Ltd. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, ξύλινο πλήρως εξοπλισμένο πύργο με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκη και παρατηρητήριο με υψηλής ποιότητας προδιαγραφές».



Προστίθεται ότι «τα εγκαίνια τέλεσαν ο αντιδήμαρχος Λάρνακας, Ιάσωνας Ιασωνίδης και τον Ιδρυτή της Kition Ocean Holdings Ltd Πάνο Αλεξάνδρου στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Σταύρου Μιχαήλ, του Πρέσβη Ισραήλ στην Κύπρο Οράν Ανολίκ, βουλευτών, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας και αρχών της πόλης».



Σε χαιρετισμό του εκ μέρους του Δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, ο αντιδήμαρχος ανέφερε πως «η αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας των οργανωμένων παραλιών αποτελεί στόχο προτεραιότητας. Μέσα στα πλαίσια αυτά παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε επίσημα στο κοινό και τους επισκέπτες της πόλης, ένα καινούργιο ναυαγοσωστικό πύργο πρότυπο, ο οποίος κατασκευάστηκε με την ευγενή χορηγία της Kition Ocean Holdings Ltd».



Πρόσθεσε πως «το σημείο που βρίσκεται παρά την μαρίνα Λάρνακας είναι το σημείο πού με τη συμβολή της Kition Ocean Holdings Ltd, πολύ σύντομα θα οδηγήσει τη πόλη σε μια νέα εποχή και τροχιά ανάπτυξης. Το έργο της ενιαίας ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, που για δεκαετίες παρέμειναν παραμελημένα, θα πάρει σάρκα και οστά».



Στον χαιρετισμό του ο κ. Βύρας είπε ακόμα ότι «η Kition Ocean Holdings Ltd και οι εκπρόσωποι της από την πρώτη στιγμή, αγκάλιασαν τα όραμα και τις προσδοκίες της πόλης. Ο ναυαγοσωστικός πύργος, αποτελεί μέρος της όλης προσπάθειας που καταβάλλεται από την Kition για στήριξη της πόλης της Λάρνακας».

Από την πλευρά του ο ιδρυτής της Kition Ocean Holdings Ltd Πάνος Αλεξάνδρου στο δικό του χαιρετισμό εξέφρασε «συγκίνηση, ικανοποίηση και περηφάνια για την παράδοση του ναυαγοσωστικού πύργου, που αποτελεί σύμβολο της ισχυρής δέσμευσης και της καλής θέλησης μας απέναντι στην πόλη. Η Λάρνακα είναι η πόλη που έγινε και πόλη μας, είναι μια πόλη στην οποία πιστέψαμε και πιστεύουμε» είπε και σημείωσε πως «σε αυτή την ιστορική πόλη θα συνεισφέρουμε τα μέγιστα και μαζί με την υποστήριξη των ανθρώπων της θα την αλλάξουμε προς το καλύτερο για πάντα».



Πρόσθεσε πως την 1η Απριλίου 2022 θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία της Κοινοπραξίας Kition Ocean Holdings Ltd με την Κυπριακή Δημοκρατία και ανέφερε ότι «η Λάρνακα ήταν στο περιθώριο και μια πόλη που δεν είχε τους ρυθμούς ανάπτυξης που της αναλογούσαν».



Αναφερόμενος στην ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και μαρίνας της Λάρνακας ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι «το μέγεθος του έργου, ο σχεδιασμός, οι πρόνοιες αλλά και το πλάνο υλοποίησης του, το τοποθετούν στο ανταγωνιστικό πεδίο της διεθνούς κοινότητας. Το γεγονός ότι το ίδιο το έργο είναι αυτόνομο δεν σημαίνει ότι η Λάρνακα δεν πρέπει να το πλαισιώσει με αναβαθμίσεις και προσθήκες» είπε και σημείωσε πως η συγκεκριμένη ανάπτυξη «δημιουργεί προϋποθέσεις αλλά και ανάγκες».



Είπε επίσης πως «οι οικονομίες κλίμακας στην πόλη θα αλλάξουν, ο πληθυσμός θα αυξηθεί, οι ανάγκες θα μεγαλώσουν και θα διαφοροποιηθούν. Το όραμα του συγκεκριμένου έργου πρέπει να πλαισιωθεί από το όραμα της πόλης που πρέπει να το ακολουθήσει, να το αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πρόκειται για ένα φωτεινό, εμβληματικό έργο που θα πιστώσει τη Λάρνακα και στρέφει τα φώτα στην πόλη».



Σύμφωνα με τον Πάνο Αλεξάνδρου «όλα συγκλίνουν ότι στην πόλη της Λάρνακας δημιουργείται μομέντουμ επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αναμένουμε ότι μόλις ολοκληρωθεί η ενιαία ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας της πόλης, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και εικονικής εξέλιξης, το πρόσωπο της Λάρνακας θα αλλάξει».

Στη συνέχεια έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πινακίδας η οποία στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στον Πύργου.