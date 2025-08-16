Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, παλαιότερα η κατοικία χρησιμοποιείτο ως χώρος γραφείων. Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές έπαθε ο εσωτερικός χώρος της οικίας ο οποίος ήταν διαχωρισμένος με τοιχοποιία κατασκευασμένη από γυψοσανίδες, ως επίσης και εξοπλισμός. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερου με είσοδο των μέλων μας με χρήση αναπνευστικών συσκευών. Τα αιτία της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Σε ανακοίνωση της η Αστυνομίας αναφέρει ότι, «εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων, στην περιοχή Πρωταρά, όπου διαμένουν εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο στην περιοχή. Κατάσβεση από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εξετάσεις στη σκηνή από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία κατέδειξαν εμπρησμό. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά.