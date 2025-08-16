Ζελένσκι: Συμφωνεί για ειρηνευτική λύση μετά τη συνομιλία με Τραμπ - «Παράθυρο» για το εδαφικό, αρκεί να είναι παρούσα η Ουκρανία στη συζήτηση

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του, ο Ζελένσκι τάσσεται υπέρ μίας συνολικής ειρηνευτικής λύσης, αντί μίας εκεχειρίας, μίας πρότασης που αποκάλυψε ο Τραμπ ότι συζητήθηκε στις επαφές με τον Πούτιν, ενώ δήλωσε πως όλες οι συζητήσεις, ειδικά για το εδαφικό ζήτημα, πρέπει να γίνουν με την Ουκρανία παρούσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνία εκεχειρίας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο Κίεβο.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες.



Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανάρτησης:



«Σήμερα, μετά τη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, που θα είναι διαρκής και όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.



Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και οι επιθέσεις κατά των λιμενικών μας υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και οι πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν, ενώ τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι μας παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή.

Στη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, τόνισα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία επιχειρήσει να αποφύγει τον πραγματικό τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, και κανένα ζήτημα –ιδίως τα εδαφικά– δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτήν.

Ευχαριστώ τους εταίρους μας που βοηθούν. Σήμερα υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.»

Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ τη Δευτέρα

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα συναντήσει τον Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ύστερα από τη συνάντηση που είχε στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του.

Στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα «βασικά σημεία» της συνομιλίας που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο», σημείωσε ο Ζελένσκι. «Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή των Ευρωπαίων σε κάθε στάδιο προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλευρό των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Η Ουάσινγκτον προσέφερε στο Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας» χωρίς η Ουκρανία να γίνει μέλος της Συμμαχίας



Οι ΗΠΑ προσέφεραν σήμερα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, δήλωσαν μη κατονομαζόμενες πηγές στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Αναφορά σε αυτή την πρόταση έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.



«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.



Η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή έγινε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «επαναλήφθηκε» αργότερα κατά τη συνέχιση αυτής της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες.



Το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων βάσει του Άρθρου 5. Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.



Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες.



Η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». «Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση»



Το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αλάσκα, μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Προέδρου της Ρωσίας.



Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωσή τους, χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, παραθέτοντας δήλωσή του ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», και τόνισαν ότι «όπως οραματίζεται ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες που να περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο πρόκειται να συναντήσει σύντομα».



Οι ηγέτες τονίζουν τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής, επισημαίνοντας πως «είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μία τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο «Συνασπισμός των Προθύμων» είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».



Τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, ώστε να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, παραμένουμε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αδιάκοπη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε προς μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τονίζουν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα