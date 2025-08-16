Ecommbx
Μπούκαρε στο εστιατόριο και μαχαίρωσε τον γιο του ιδιοκτήτη στο Παραλίμνι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπούκαρε στο εστιατόριο και μαχαίρωσε τον γιο του ιδιοκτήτη στο Παραλίμνι

 16.08.2025 - 22:35
Μπούκαρε στο εστιατόριο και μαχαίρωσε τον γιο του ιδιοκτήτη στο Παραλίμνι

Επίθεση με μαχαίρι φέρεται να δέχτηκε ο γιος ιδιοκτήτη γνωστού εστιατορίου,από αλλοδαπό στο Παραλίμνι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Themaonline στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας.

Περισσότερα σε λίγο…

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου καθώς αλλοδαπός μπούκαρε σε γνωστό εστιατόριο στο Παραλίμνι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον γιο του ιδιοκτήτη.

