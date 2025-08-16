Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
ΔΙΕΘΝΗ

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

 16.08.2025 - 16:32
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Ένα αεροδρόμιο σαν μικρή πόλη.

Η βρετανική διεθνής (με έδρα το Λονδίνο) εταιρεία αρχιτεκτονικής Foster + Partners εμπλουτίζει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με την επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η κατασκευή του έργου έχει ξεκινήσει επίσημα και θα καλύψει έκταση περίπου 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με έξι διαδρόμους και επτά τερματικούς σταθμούς, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο. Η ολοκλήρωση του αεροδρομίου έχει προγραμματιστεί για το 2030 και η χωρητικότητά του θα φτάνει τα 100 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Το αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα αφιερωμένα σε οικιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, καθώς και καταστήματα λιανικής πώλησης.

«Παγκόσμιος κόμβος logistics»

Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδίου Saudi Vision 2030 για τη μεταμόρφωση της χώρας. Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα, η οποία είναι και το κύριο οικονομικό κέντρο, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως «παγκόσμιος κόμβος logistics» και να «τονώσει τις μεταφορές, το εμπόριο και τον τουρισμό» στη Σαουδική Αραβία.

Το αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα αφιερωμένα σε οικιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, καθώς και καταστήματα λιανικής πώλησης.

Το Wadi Loop της Foster + Partners, μια πράσινη υποδομή που συνδέει τον εξωραϊσμό και τις αναπτύξεις ακινήτων, θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα στον κύριο τερματικό σταθμό, συνδέεται με τα φυσικά στοιχεία μέσω μεγάλων παραθύρων που πλαισιώνουν το περιβάλλον.

Η κίνηση μέσα στον τερματικό σταθμό έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απρόσκοπτη και διαισθητική, ενώ το αεροδρόμιο θα διαθέτει φυσικό αερισμό και κλιματιζόμενο φωτισμό και θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη Foster + Partners περιλαμβάνουν το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπιλμπάο (που θα ολοκληρωθεί φέτος) και το εθνικό μνημείο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο Λονδίνο.

ΠΗΓΗ: In.gr
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανθούλλης Παντελή: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Τραγωδία στην Πάφο: Βρισκόταν με φίλους στην παραλία ο άτυχος 30χρονος – Άκαρπες οι προσπάθειες ναυαγοσώστη για ανάνηψη – Τι διερευνά η Αστυνομία
Τα 5 πράγματα που κάνουν οι Κύπριοι και τρελαίνουν τους τουρίστες
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» - Δείτε βίντεο
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη
Γιατί ακούμε τον ήχο της θάλασσας όταν βάζουμε ένα κοχύλι στο αυτί μας; Τι απαντά η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» – Και άλλες 6 φράσεις που δεν μαρτυρούν αυτοπεποίθηση, αλλά αλαζονεία

 16.08.2025 - 16:24
Επόμενο άρθρο

Στους δρόμους η Αστυνομία ενόψει Δεκαπενταυγούστου: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας - Απευθύνει έκκληση

 16.08.2025 - 16:55
Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Ως «μια νέα αντανάκλαση μιας τυραννικής ελληνοκυπριακής νοοτροπίας» και «προειδοποιητικό σημάδι για όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και την ισότητα», αποτελούν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον Αφζάλ Καν, τον Βρετανό Βουλευτή, μετά την παράνομη επίσκεψή του στην «τδβκ» κατόπιν πρόσκλησής του, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ερσίν Τατάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

  •  16.08.2025 - 14:10
Τραγική η κατάσταση: Ανύπαρκτα τα κυπριακά γεωργικά προϊόντα - Ψηλά οι τιμές και των «εξωτερικών» - Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες

Τραγική η κατάσταση: Ανύπαρκτα τα κυπριακά γεωργικά προϊόντα - Ψηλά οι τιμές και των «εξωτερικών» - Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες

  •  16.08.2025 - 11:05
«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

  •  16.08.2025 - 14:15
Σύλληψη αστυνομικού: Αναμένεται η διαθεσιμότητά του - Τι διερευνάται εναντίον του

Σύλληψη αστυνομικού: Αναμένεται η διαθεσιμότητά του - Τι διερευνάται εναντίον του

  •  16.08.2025 - 12:26
Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

  •  16.08.2025 - 15:03
Ζελένσκι: Συμφωνεί για ειρηνευτική λύση μετά τη συνομιλία με Τραμπ - «Παράθυρο» για το εδαφικό, αρκεί να είναι παρούσα η Ουκρανία στη συζήτηση

Ζελένσκι: Συμφωνεί για ειρηνευτική λύση μετά τη συνομιλία με Τραμπ - «Παράθυρο» για το εδαφικό, αρκεί να είναι παρούσα η Ουκρανία στη συζήτηση

  •  16.08.2025 - 14:56
Νέα «άφιξη» στην Αγία Νάπα - Το μπαρ που θα γίνει σημείο συνάντησης για το καλοκαίρι και όχι μόνο - Δείτε φωτογραφίες

Νέα «άφιξη» στην Αγία Νάπα - Το μπαρ που θα γίνει σημείο συνάντησης για το καλοκαίρι και όχι μόνο - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.08.2025 - 11:45
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

  •  16.08.2025 - 14:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα