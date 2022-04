Ουκρανία: Ζευγάρι νεόνυμφων Ουκρανών εθελοντών φωτογραφίζεται στα ερείπια του βομβαρδισμένου Χαρκόβου

Η ελπίδα που «φυτρώνει» μέσα από τα ερείπια του πολέμου μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως η εικόνα ενός ερωτευμένου ζευγαριού που αποφασίζει να επισημοποιήσει τη σχέση του εν μέσω μιας άγριας εισβολής στη χώρα του, γνωρίζοντας πλέον πολύ καλά πόσο πολύτιμη είναι κάθε στιγμή που περνούν μαζί.

Οι νεόνυμφοι Αντόν Σόκολοφ και Νάστια Γκρατσέβα φωτογραφήθηκαν λίγη ώρα μετά τον γάμο τους στα ερείπια ενός κτιριακού συγκροτήματος που στέγαζε γραφεία και καταστήματα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Wedding in a city under constant shelling be like this: a photo zone against the background of a destroyed historical building and a bombarded city center, a ceremony in the subway. This is a strong message to the world - Kharkiv is resisting and living. pic.twitter.com/4PtGw0IRqJ