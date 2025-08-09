Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου στην Αλάσκα

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με ένα σχέδιο που προσέφερε ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα.



Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Πούτιν στον απεσταλμένο του Τραμπ για τις εξωτερικές σχέσεις, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνάντηση στη Μόσχα την Τετάρτη, θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς - η πλειοψηφία της οποίας βρίσκεται επί του παρόντος υπό ρωσική κατοχή - καθώς και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014.

Ο Τραμπ μίλησε χθες Παρασκευή περί ενδεχόμενης «ανταλλαγής εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσο έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις ως αυτό το στάδιο.

BREAKING: Trump says we will see some "swapping" of territories in Ukraine.



"Some back, some switched. There will be some swapping of territories." pic.twitter.com/hnTkep34L7 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο». «Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια (...) θα ανακτηθεί μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε παραδεχτεί την απογοήτευσή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες για την επιτάχυνση της σύγκρουσης, φάνηκε πιο αισιόδοξος για την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας την Παρασκευή. Και άφησε να εννοηθεί ότι επικεντρώνεται κυρίως στη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατό.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να δουν ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να δει ειρήνη και ο Ζελένσκι θέλει να δει ειρήνη». Αργότερα πρόσθεσε: «Το ένστικτό μου μού λέει πραγματικά ότι έχουμε μια ευκαιρία για» ειρήνη.

