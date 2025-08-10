Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη
Σημειώνεται ότι πίσω από τη νέα εγκληματική ενέργεια φαίνεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές μεταξύ του θύματος και του θύτη.
Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα φόνου εναντίον του 61χρονου συνέβη λίγο πριν τις τρεις το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, 48χρονος και 61χρονος δουλεύουν μαζί στην ίδια εταιρεία κι όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα μπροστά σε άλλα πρόσωπα. Σε κάποια στιγμή, ο δράστης μπήκε στο όχημά του και χτύπησε βίαια τον 61χρονο.
Ο 48χρονος δράστης καταζητείται από την Αστυνομία, η οποία ψάχνει τα κίνητρα πίσω από την απόπειρα φόνου.