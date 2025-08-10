Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

 10.08.2025 - 07:54
Συγκλονισμό ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου, με το 61χρονο θύμα να εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

Σημειώνεται ότι πίσω από τη νέα εγκληματική ενέργεια φαίνεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές μεταξύ του θύματος και του θύτη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου: Καταζητείται ο 48χρονος Μαρίνος - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα φόνου εναντίον του 61χρονου συνέβη λίγο πριν τις τρεις το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, 48χρονος και 61χρονος δουλεύουν μαζί στην ίδια εταιρεία κι όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα μπροστά σε άλλα πρόσωπα. Σε κάποια στιγμή, ο δράστης μπήκε στο όχημά του και χτύπησε βίαια τον 61χρονο.

Ο 48χρονος δράστης καταζητείται από την Αστυνομία, η οποία ψάχνει τα κίνητρα πίσω από την απόπειρα φόνου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

