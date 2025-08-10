Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Αυτή θα είναι η αφετηρία για τους Αμερικάνους εμπειρογνώμονες - Πώς θα κινηθούν οι έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανταποκρίτρια του ΡΙΚ Σωτηρούλα Χριστοφίδου, αφετηρία των ερευνών τους είναι οτι πρόκειται για εμπρησμό.

Η δεκαμελής ομάδα της Αμερικανικής Υπηρεσίας ATF, αναλύει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα εκδήλωσης και επέκτασης της φωτιάς, αξιοποιώντας εικόνες και δεδομένα μέσω δορυφόρων αλλά και μαρτυρίες.

Ολες οι κινήσεις και ενέργειες τους γίνονται στην παρουσία μελών της Κυπριακής αστυνομίας.

Αυτό περιλαμβάνει συναντήσεις με κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν αλλά και συλλογή τεκμηρίων από τους ειδικούς δικανικούς της ομάδας.

Αντίστοιχα στοιχεία θα ζητήσουν τα μέλη του ATF από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών, με επίκεντρο τα δεδομένα που υπήρχαν και τις εκτιμήσεις που έγιναν για ανταπόκριση στην πυρκαγιά απο την πρώτη στιγμή.

Οι Αμερικανοί ειδικοί θα συναντηθούν στις 18 Αυγούστου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναμένεται να παρουσιάσουν προκαταρκτικά στοιχεία, αφού ολοκληρώσουν τις έρευνές τους.

Θα ακολουθήσει, η ετοιμασία της αναλυτικής έκθεσης σε 45 ημέρες.

Σε δεύτερο επίπεδο, ομάδα άλλων εμπειρογνωμόνων επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθει στην Κύπρο για να εξετάσει την διαχείριση που αφορούσε την απομάκρυνση κατοίκων, τις αποκοπές δρόμων, το συντονισμό των υπηρεσιών και γενικά θέματα πολιτικής προστασίας.

Στο κεφάλαιο αυτό η κυπριακή δημοκρατία θα ζητήσει και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στον οποίο ήδη μετέχει.

Στόχος είναι η μεταρρύθμιση της πολιτικής άμυνας και ο βέλτιστος συντονισμός των υπηρεσιών.

