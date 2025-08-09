Ecommbx
VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

 09.08.2025 - 20:45
Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου: Καταζητείται ο 48χρονος Μαρίνος - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, πίσω από τη νέα εγκληματική ενέργεια φαίνεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές μεταξύ του θύματος και του θύτη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα φόνου εναντίον του 61χρονου συνέβη λίγο πριν τις τρεις το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, 48χρονος και 61χρονος δουλεύουν μαζί στην ίδια εταιρεία κι όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα μπροστά σε άλλα πρόσωπα. Σε κάποια στιγμή, ο δράστης μπήκε στο όχημά του και χτύπησε βίαια τον 61χρονο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου κι εγκεφαλική αιμορραγία. Ακολούθως διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Ο 48χρονος δράστης καταζητείται από την Αστυνομία, η οποία ψάχνει τα κίνητρα πίσω από την απόπειρα φόνου.

Δείτε το ρεπορτάζ:

