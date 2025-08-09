Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο

 09.08.2025 - 20:20
VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο

Πλήθος μοτοσικλετιστών συγκεντρώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην πορεία των μοτοσικλετιστών της πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολωμού.

Όπως αναφέρει ανάρτηση της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, «στον δρόμο για το κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας και τα εγκαίνια του μνημείου στο Παραλίμνι, με συνείδηση συλλογική και ταυτότητα ισχυρή, χιλιάδων χρόνων. Στον δρόμο της αρετής και της αξιοπρέπειας, για να φτάσουμε στον προορισμό. Στον δρόμο της συνέχειας, της αυταπάρνησης, της τόλμης, σύμφωνα με το παράδειγμα των δύο λεβεντών, που σήκωσαν στους ώμους τους έναν ολόκληρο λαό. Στην Κερύνεια, στην Αμμόχωστο, στην Καρπασία, στη Μόρφου. Στον δρόμο της απελευθέρωσης».

Η μεγάλη πορεία των μοτοσικλετιστών ξεκίνησε το απόγευμα από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και μετά από σύντομο πέρασμα από το κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας, κατέληξε στον χώρο του μνημείου, πλησίον του κοιμητηρίου Παραλιμνίου, για τα εγκαίνια. 

Την δια στιγμή, σημειώνεται ότι εγκαινιάστηκε το μνημείο για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού στο Παραλίμνι. Το μνημείο ήταν πρωτοβουλία του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Καταζητείται ο 48χρονος Μαρίνος - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή σπουδαία Κύπρια γιατρός - Δείτε φωτογραφία της
Τρόμος με τον ιό τσικουνγκούνια: Ποια συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και πόσο επικίνδυνος είναι
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Δείτε φωτογραφίες

 09.08.2025 - 20:05
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

 09.08.2025 - 20:45
VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

  •  09.08.2025 - 20:45
Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

  •  09.08.2025 - 19:45
ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

  •  09.08.2025 - 17:30
VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο

VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο

  •  09.08.2025 - 20:20
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  09.08.2025 - 18:17
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

  •  09.08.2025 - 14:30
Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

  •  09.08.2025 - 17:54
Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

  •  09.08.2025 - 17:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα