VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού - Εγκαινιάστηκε μνημείο

Όπως αναφέρει ανάρτηση της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, «στον δρόμο για το κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας και τα εγκαίνια του μνημείου στο Παραλίμνι, με συνείδηση συλλογική και ταυτότητα ισχυρή, χιλιάδων χρόνων. Στον δρόμο της αρετής και της αξιοπρέπειας, για να φτάσουμε στον προορισμό. Στον δρόμο της συνέχειας, της αυταπάρνησης, της τόλμης, σύμφωνα με το παράδειγμα των δύο λεβεντών, που σήκωσαν στους ώμους τους έναν ολόκληρο λαό. Στην Κερύνεια, στην Αμμόχωστο, στην Καρπασία, στη Μόρφου. Στον δρόμο της απελευθέρωσης».

Η μεγάλη πορεία των μοτοσικλετιστών ξεκίνησε το απόγευμα από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και μετά από σύντομο πέρασμα από το κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας, κατέληξε στον χώρο του μνημείου, πλησίον του κοιμητηρίου Παραλιμνίου, για τα εγκαίνια.

Την δια στιγμή, σημειώνεται ότι εγκαινιάστηκε το μνημείο για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού στο Παραλίμνι. Το μνημείο ήταν πρωτοβουλία του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Δείτε βίντεο: