ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Δείτε φωτογραφίες

 09.08.2025 - 20:05
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Δείτε φωτογραφίες

Η τραγωδία της 10χρονης Ρεμπέκα Μπαπτίστ στην Αριζόνα συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς νέα αστυνομική αναφορά αποκαλύπτει φρικιαστικά στοιχεία για τις κακοποιήσεις που υπέστη πριν τον θάνατό της, αλλά και τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν από τις αρχές.

Μια ζωή γεμάτη φόβο και κακοποίηση

Η Ρεμπέκα, μαθήτρια δημοτικού, φέρεται να βίωνε συνεχή κακοποίηση από τον 32χρονο πατέρα της, Ρίτσαρντ Ντάνιελ Μπαπτίστ, και τη 29χρονη σύντροφό του, Ανίσια Γουντς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε παρακαλέσει τους δασκάλους της να μην την αφήσουν να επιστρέψει στο σπίτι και κάποια στιγμή είχε πηδήξει από παράθυρο δεύτερου ορόφου για να ξεφύγει.
 Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Στις 27 Ιουλίου, η αστυνομία βρήκε το παιδί αναίσθητο σε αυτοκινητόδρομο στο Χόλμπρουκ. Μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φοίνιξ, όπου πέθανε μόνη της στις 30 Ιουλίου. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, υποσιτισμό, εκτεταμένους μώλωπες και απώλεια νυχιών, αποδίδοντας την κατάστασή της ως αποτέλεσμα «φρικτών βασανιστηρίων».

Συλλήψεις και κατηγορίες

Ο πατέρας και η σύντροφός του συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, απαγωγή και τρεις κατηγορίες παιδικής κακοποίησης. Δύο από αυτές σχετίζονται με την κακοποίηση των δύο μικρότερων αδελφών της Ρεμπέκα, τα οποία βρίσκονται πλέον υπό κρατική προστασία. Το ζευγάρι κρατείται με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
 
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης

Η νέα αστυνομική αναφορά που δημοσίευσε το ABC15 Arizona αναφέρει ότι η οικογένεια ζούσε σε σκηνή χωρίς συνεχή παροχή ρεύματος και έκανε μπάνιο χρησιμοποιώντας πλαστικά ποτήρια. Ως τιμωρία, τα παιδιά υποχρεώνονταν να περπατούν ή να τρέχουν γύρω από την ιδιοκτησία.

Οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις του σχολείου

Το σχολείο Empower College Prep κατήγγειλε ότι είχε επικοινωνήσει 12 φορές με την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών της Αριζόνα (DCS) μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024, αναφέροντας σαφή σημάδια κακοποίησης στο σώμα και το πρόσωπο. Η υπηρεσία αναγνωρίζει μόνο πέντε κλήσεις και υποστηρίζει ότι μόνον η μία πληρούσε τα κριτήρια για έρευνα.

Ο διευθυντής του σχολείου, Μπράιαν Χόλμαν, δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 ακόμη αναφορές έγιναν από άλλους φορείς και ότι η DCS δεν εξήγησε ποτέ γιατί οι υπόλοιπες καταγγελίες δεν οδήγησαν σε παρέμβαση. Υπογράμμισε ότι κάθε αναφορά περιείχε «σαφή και ορατά σημάδια κακοποίησης και συνεχιζόμενης βλάβης» για τη Ρεμπέκα και τα αδέλφια της.

Η αποτυχία του συστήματος

Η διευθύντρια μαθητικών υπηρεσιών, Ναταλία Μαρισκάλ, αποκάλυψε ότι δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μαθητές και εξωτερικοί συνεργάτες είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών. Ο θείος της Ρεμπέκα, Ντέιμον Χόκινς, κατηγόρησε τις αρχές για πλήρη αποτυχία, λέγοντας: «Ήταν γεμάτη μώλωπες από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Την σκότωσαν και το ξέραμε ότι κινδύνευε».

Μια «φωτεινή ψυχή» που έσβησε πρόωρα

Σε καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την κηδεία της, ο Χόκινς περιέγραψε τη Ρεμπέκα ως «ένα φωτεινό φως» με μεταδοτικό γέλιο, καλοσύνη και θετική ενέργεια. «Άγγιξε αμέτρητες ζωές με τη γενναιοδωρία και την αγάπη της για τη ζωή. Θα μας λείψει βαθιά», ανέφερε.
 
ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.

