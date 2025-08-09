Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη
Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.
Μέσω ανάρτησης του, ο κ. Κεττής αναφέρει τα εξής:
«Σχετικά με την ανακοίνωσή μας ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή της Κοινότητας Ομόδους, σας ενημερώνουμε ότι η διερεύνηση στη σκηνή έγινε από πολυέμπειρο Αξιωματικό με 35χρονη υπηρεσία στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση σε θέματα διερεύνησης αιτίων πυρκαγιάς. Αναφερθήκαμε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όχι καθ´αυτό στην αιτία και επαναλαμβάνουμε ότι εντοπίστηκε σε άκρη δρόμου με εμπλοκή τόσο άγριας βλάστησης και ξηρών χόρτων όσο και μικρού σωρού από άχρηστα υλικά και όχι σκυβαλότοπου. Μετά από σχετική ανάρτηση του Πρόεδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους ο Αξιωματικός ανταπόκρισης της πυρκαγιάς και διερευνητής επικοινώνησε μαζί του και διευκρίνισε στη βάση της εμπειρογνωμοσύνης του το πόρισμα του το οποίο έγινε πλήρως κατανοητό από τον Κοινοτάρχη και συμφωνήθηκε να επανέλθουν μαζί στη σκηνή έναρξης της πυρκαγιάς για περαιτέρω διευκρινίσεις.»
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κεττής είχε αναφέρει στο ΚΥΠΕ πως η χθεσινή πυρκαγιά στο Όμοδος, διαπιστώθηκε πως ξεκίνησε από μικρή ποσότητα σκουπιδιών πλησίον του δρόμου. Ο κ. Κεττής ανέφερε πως αυτή τη στιγμή η Πυροσβεστική δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, ωστόσο, σημείωσε «φαίνεται να ξεκίνησε πλησίον δρόμου, σε μικρή ποσότητα σκουπιδιών που υπήρχαν εκεί».
Από πλευράς του, ο Κοινοτάρχης Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ, διέψευσε τον κ. Κεττή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ξέρει πολύ καλά τι είδε» και πως «η πυρκαγιά ξεκίνησε δίπλα από το δρόμο Ποταμιούς – Ομόδους, σύνορα περιβολιού που εγκατέλειψαν» χωρίς να υπάρχουν σκουπίδια στο σημείο.
