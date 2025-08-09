Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕπανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

 09.08.2025 - 19:45
Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

Απάντηση στον Κοινοτάρχη Ομόδους έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Υπηρεσίας σχετικά με τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς στην κοινότητα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες

Μέσω ανάρτησης του, ο κ. Κεττής αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με την ανακοίνωσή μας ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή της Κοινότητας Ομόδους, σας ενημερώνουμε ότι η διερεύνηση στη σκηνή έγινε από πολυέμπειρο Αξιωματικό με 35χρονη υπηρεσία στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση σε θέματα διερεύνησης αιτίων πυρκαγιάς. Αναφερθήκαμε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όχι καθ´αυτό  στην αιτία και επαναλαμβάνουμε ότι εντοπίστηκε σε άκρη δρόμου με  εμπλοκή τόσο άγριας βλάστησης και ξηρών χόρτων όσο και μικρού σωρού από άχρηστα υλικά και όχι σκυβαλότοπου. Μετά από σχετική ανάρτηση του Πρόεδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους ο Αξιωματικός ανταπόκρισης της πυρκαγιάς και διερευνητής επικοινώνησε μαζί του και διευκρίνισε στη βάση της εμπειρογνωμοσύνης του το πόρισμα του το οποίο έγινε πλήρως κατανοητό από τον  Κοινοτάρχη και συμφωνήθηκε να επανέλθουν μαζί  στη σκηνή έναρξης της πυρκαγιάς για περαιτέρω διευκρινίσεις.»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Καταζητείται ο 48χρονος Μαρίνος - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή σπουδαία Κύπρια γιατρός - Δείτε φωτογραφία της
Τρόμος με τον ιό τσικουνγκούνια: Ποια συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και πόσο επικίνδυνος είναι
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου

 09.08.2025 - 19:34
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Δείτε φωτογραφίες

 09.08.2025 - 20:05
VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

Σοκ ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

VIDEO: Το χρονικό της απόπειρας φόνου στην επαρχία Αμμοχώστου - Οι διαφορές μεταξύ θύματος και θύτη

  •  09.08.2025 - 20:45
Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

  •  09.08.2025 - 19:45
ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

  •  09.08.2025 - 17:30
VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού

VIDEO: Συγκινούν οι εικόνες - Πλήθος μοτοσικλετιστών στην πορεία μνήμης Ισαάκ-Σολωμού

  •  09.08.2025 - 20:20
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  09.08.2025 - 18:17
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

  •  09.08.2025 - 14:30
Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

  •  09.08.2025 - 17:54
Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

  •  09.08.2025 - 17:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα