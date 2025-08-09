Επανέρχεται η Πυροσβεστική: Απαντά στον Κοινοτάρχη Ομόδους και ξεκαθαρίζει για τα αίτια της φωτιάς

Μέσω ανάρτησης του, ο κ. Κεττής αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με την ανακοίνωσή μας ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή της Κοινότητας Ομόδους, σας ενημερώνουμε ότι η διερεύνηση στη σκηνή έγινε από πολυέμπειρο Αξιωματικό με 35χρονη υπηρεσία στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση σε θέματα διερεύνησης αιτίων πυρκαγιάς. Αναφερθήκαμε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όχι καθ´αυτό στην αιτία και επαναλαμβάνουμε ότι εντοπίστηκε σε άκρη δρόμου με εμπλοκή τόσο άγριας βλάστησης και ξηρών χόρτων όσο και μικρού σωρού από άχρηστα υλικά και όχι σκυβαλότοπου. Μετά από σχετική ανάρτηση του Πρόεδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους ο Αξιωματικός ανταπόκρισης της πυρκαγιάς και διερευνητής επικοινώνησε μαζί του και διευκρίνισε στη βάση της εμπειρογνωμοσύνης του το πόρισμα του το οποίο έγινε πλήρως κατανοητό από τον Κοινοτάρχη και συμφωνήθηκε να επανέλθουν μαζί στη σκηνή έναρξης της πυρκαγιάς για περαιτέρω διευκρινίσεις.»