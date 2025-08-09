Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες

 09.08.2025 - 16:42
Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες

Διαψεύδει τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι η φωτιά άρχισε από μικρή ποσότητα σκουπιδιών ο κοινοτάρχης Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάρτηση:

«Συνήθως δεν γράφω κάτω από σελίδες όμως σήμερα νοιώθω την ανάγκη να γράψω σε όλες και να διαψεύσω την δήλωση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής υπηρεσίας κ Ανδρέα Κεττη με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του και σε ολόκληρο το προσωπικό της Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου - Cyprus Fire Service .Πρωτος στο σημείο τής Πυρκαγιάς πήγα εγώ και είδα και ξέρω πολύ καλά τη είδα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε δίπλα από το δρόμο Ποταμιους Ομόδους σύνορα περιβολιού που εγκατέλειψαν. Ούτε σκουπίδια είχε ούτε έχει. Με εκτίμηση Ευγένιος Μιχαήλ Κοινοταρχης Ομόδους».

Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι η χθεσινή πυρκαγιά στο Όμοδος ξεκίνησε από μικρή ποσότητα σκουπιδιών πλησίον του δρόμου.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Κεττής ανέφερε πως αυτή τη στιγμή η Πυροσβεστική δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, ωστόσο, σημείωσε «φαίνεται να ξεκίνησε πλησίον δρόμου, σε μικρή ποσότητα σκουπιδιών που υπήρχαν εκεί».

«Εμείς βρήκαμε το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, στα όρια του δρόμου και σε μικρή σορό σκουπιδιών. Εμείς αυτό εντοπίσαμε», είπε.

Ένταλμα σύλληψης εναντίον άνδρα ηλικίας 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα φόνου 61χρονου που διενεργήθηκε χθες στο Φρέναρος.

