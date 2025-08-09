VIDEO: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στη Βραζιλία

Όπως φαίνεται σε βίντεο μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο, το λεωφορείο έπιασε φωτιά.

Από τους 46 τραυματίες, οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση - ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού - οι 26 σε σταθερή και 8 φέρουν ελαφρά τραύματα.



Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο BR-163 στον οποίο μόνο το 2024 καταγράφηκαν 1.304 τροχαία, 65 εξ αυτών θανατηφόρα. Στον ίδιο αυτοκινητόδρομο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς έχουν χάσει τη ζωή τους 40 άνθρωποι.

