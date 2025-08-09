Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

 09.08.2025 - 13:43
Ένταλμα σύλληψης εναντίον άνδρα ηλικίας 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα φόνου 61χρονου που διενεργήθηκε χθες στο Φρέναρος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου: Καταζητείται ο 48χρονος Μαρίνος - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Σε δηλώσεις του ο Μιχάλης Μιχαήλ, λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι «η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες στην επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα γύρω στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας 61χρονος».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Ο άνδρας «μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Ο 61χρονος, αφού διασωληνώθηκε, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη».

Πρόσθεσε ότι «από τις εξετάσεις της Αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, χτύπησε τον άνδρα, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα Φόνου: Xτύπησε 61χρονο με αυτοκίνητο μετά από λεκτική αντιπαράθεση

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου, ο οποίος και καταζητείται σχετικά με την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα, δούλευαν μαζί.

 

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

