Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚαταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

 09.08.2025 - 09:13
Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα, άντρας ηλικίας 61 ετών, εντοπίστηκε τραυματισμένο γύρω στις 3 το απόγευμα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα Φόνου: Xτύπησε 61χρονο με αυτοκίνητο μετά από λεκτική αντιπαράθεση

Αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να τον χτύπησε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο
Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν
Πύρινος εφιάλτης στην Αττική: Ενας νεκρός, κάηκαν σπίτια - Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο
Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν στην Ουάσινγκτον με την παρουσία Τραμπ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

 09.08.2025 - 08:59
Επόμενο άρθρο

Κανονικά διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια λεωφορείων της Larnaca Public Transport

 09.08.2025 - 09:27

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

  •  09.08.2025 - 09:13
Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο

Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο

  •  09.08.2025 - 07:36
Πύρινος εφιάλτης στην Αττική: Ενας νεκρός, κάηκαν σπίτια - Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο

Πύρινος εφιάλτης στην Αττική: Ενας νεκρός, κάηκαν σπίτια - Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο

  •  09.08.2025 - 07:53
Κανονικά διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια λεωφορείων της Larnaca Public Transport

Κανονικά διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια λεωφορείων της Larnaca Public Transport

  •  09.08.2025 - 09:27
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου στην Αλάσκα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου στην Αλάσκα

  •  09.08.2025 - 08:23
Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες

Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες

  •  09.08.2025 - 07:40
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

  •  09.08.2025 - 07:38
Κράτος χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει

Κράτος χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει

  •  08.08.2025 - 20:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα