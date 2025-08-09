Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα, άντρας ηλικίας 61 ετών, εντοπίστηκε τραυματισμένο γύρω στις 3 το απόγευμα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία.

Αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να τον χτύπησε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά.