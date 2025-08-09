Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

 09.08.2025 - 08:59
Η «Οδύσσεια» αρκετών επιβατών που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι του Πειραιά τη χθεσινή ημέρα λόγω του απαγορευτικού απόπλου συνεχίζεται και σήμερα για όσους δεν ταξίδεψαν ούτε το βράδυ, όταν ξεκίνησε η σταδιακή άρση της απαγόρευσης.

Περισσότεροι από 100 επιβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους εισιτήρια για το πλοίο των 6.45 χθες το πρωί με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων, δεν αναχώρησαν ούτε σήμερα, καθώς ενημερώθηκαν από το πλήρωμα του πλοίου πως δεν μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

Μόλις έμαθαν ότι δεν θα μπουν στο πλοίο συγκεντρώθηκαν μπροστά και πάνω στον καταπέλτη εμποδίζοντας τον απόπλου. Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού που προσπάθησαν να μεταπείσουν τους εξαγριωμένους ταξιδιώτες να κατέβουν από τον καταπέλτη, ώστε το πλοίο να αναχωρήσει στην ώρα του.

Τα «αίματα» άναψαν όταν οι άνδρες του Λιμενικού τους προειδοποίησαν πως αν εμποδίσουν τον απόπλου του πλοίου θα προσαχθούν.

Μετά από μια ώρα διαπραγματεύσεων η ένταση εκτονώθηκε με τον κόσμο να αποχωρεί από τον καταπέλτη και το καράβι να αποπλέει για Κυκλάδες στις 7.45.

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες καταγγέλλουν ότι η ακτοπλοϊκή εταιρία, τόσο μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της όσο και με SMS, τους είχε ενημερώσει ότι θα επιβιβαστούν κανονικά στο πλοίο χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.

