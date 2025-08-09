Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα Φόνου: Xτύπησε 61χρονο με αυτοκίνητο μετά από λεκτική αντιπαράθεση

 09.08.2025 - 07:20
Απόπειρα Φόνου: Xτύπησε 61χρονο με αυτοκίνητο μετά από λεκτική αντιπαράθεση

Υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 61χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, υπήρχε τραυματισμένο πρόσωπο.

ΝΕΟΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ: Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Ο τραυματίας, άντρας ηλικίας 61 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Ο 61χρονος αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο. Ακολούθως, το πρόσωπο αυτό, φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, χτύπησε τον 61χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

