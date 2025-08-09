Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο

Οι φλόγες που τύλιξαν τις ορεινές περιοχές της Λεμεσού, έκαψαν δεκάδες στρέμματα αμπελοκαλλιεργειών, βάζοντας φωτιά –κυριολεκτικά και μεταφορικά– στο μέλλον της κυπριακής οινοποιίας. Όπως εξηγεί στο ThemaOnline ο Μάρκος Ζαμπάρτας, πρόεδρος της Winecore, της κοινοπραξίας που εκπροσωπεί 17 οινοποιεία, οι ζημιές είναι σοβαρές και σε κάποιες περιπτώσεις, μη αναστρέψιμες.

«Ορισμένες κουζούπες κάηκαν ολοσχερώς. Μιλάμε για φυτά, όχι ολόκληρα τεμάχια, και αυτό σημαίνει πως για να επανέλθουν στην παραγωγή απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα χρόνια», ανέφερε ο κ. Ζαμπάρτας. Τα παλιά αμπέλια, με ιστορία δεκαετιών, δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα. «Άλλο η ποιότητα σταφυλιού από φυτό 40 χρονών και άλλο από ένα τεσσάρων», υπογραμμίζει.

Πέρα από τα καμένα αμπέλια, καταγράφηκαν και ζημιές σε αποθήκες με εξοπλισμό, αυξάνοντας το κόστος αποκατάστασης. «Οι κτηριακές ζημιές είναι λίγες, αλλά το θερμικό σοκ και ο καπνός ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των σταφυλιών», σημειώνει, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία – μόνο πιθανή επίπτωση στη γεύση.

Αγώνας δρόμου πριν τον τρύγο

Η καταστροφή ήρθε λίγο πριν την έναρξη της συγκομιδής. «Αν συνέβαινε δύο μήνες αργότερα, θα είχαμε προλάβει τον τρύγο», σημειώνει ο κ. Ζαμπάρτας. «Τώρα χάθηκαν κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς».

Πλέον οι παραγωγοί κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν ό,τι απέμεινε. «Αφαιρούμε τα καμένα σταφύλια, αλλάζουμε τα λάστιχα ποτίσματος και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα φυτά να βγάλουν νέα φύλλα. Είναι μια επίπονη διαδικασία, σε μια εποχή που όλα έπρεπε να είναι έτοιμα για συγκομιδή», λέει ο κ. Ζαμπάρτας.

Ανάγκη για ουσιαστική στήριξη

Αν και υπήρξε ανταπόκριση από το κράτος, ο πρόεδρος της Winecore επισημαίνει την ανάγκη για πιο στοχευμένη αποζημίωση. Μέχρι σήμερα, οι αποζημιώσεις βασίζονται σε απώλειες βάρους σταφυλιών ανά κιλό – μια λογική που δεν αντανακλά την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ένα οινοποιείο. «Για τον αμπελουργό μπορεί να είναι επαρκές. Για εμάς, όχι. Χρειαζόμαστε ένα πιο ουσιαστικό πλαίσιο», ξεκαθαρίζει.

Ο ίδιος προτείνει μια απλή αλλά ουσιαστική λύση: εφάπαξ οικονομική ενίσχυση βάσει του κύκλου εργασιών των οινοποιείων. «Το θέμα δεν είναι περίπλοκο, αλλά αν μπλέξουμε σε υπολογισμούς, θα καθυστερήσουμε. Κι εμείς δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο».

Με λόγια γεμάτα πικρία, ο κ. Ζαμπάρτας περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε τους καμένους αμπελώνες: «Το πρώτο που νιώθεις είναι θυμός. Ό,τι χτίστηκε με κόπο, χάθηκε μέσα σε ώρες. Είμαστε μια ανοχύρωτη πολιτεία».