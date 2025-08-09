Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

Ο περισσότερος κόσμος κάνει τις διακοπές του τον Αύγουστο επιλέγοντας να περάσει τον ελεύθερο του χρόνο ταξιδεύοντας, κάνοντας περιπάτους και εκδρομές.

Για να γίνει πιο ξεχωριστός ο μήνας αυτός, πιο κάτω αναγράφονται διάφορα παραδοσιακά φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας και μπορείς να τα επισκεφθείς είτε με φίλους είτε με την οικογένειας σου είτε και μόνος, απολαμβάνοντας γεύσεις, παράδοση, μουσική και χορό.

Δείτε τα εδώ:

43ο Φεστιβάλ Λευκάρων

Ο Δήμος Λευκάρων διοργανώνει το 43ο Φεστιβάλ Λευκάρων και μας προσκαλεί για ένα καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις. Το διάσημο χωριό της επαρχίας Λάρνακας για ψυχαγωγία ολόκληρο τον Αύγουστο, για όλα τα γούστα. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 08 Αυγούστου και θα συνεχιστεί για το επόμενο δεκαήμερο με πολλές εκδηλώσεις στο αγαπημένο γραφικό χωριό.

>> Παρασκευή 08 - Δεύτερα 18 Αυγούστου, Λεύκαρα.

Χορός της Σουλτανίνας, Πισσούρι

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Πισσουρίου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου μας προσκαλούν και φέτος στο «Χορό της Σουλτανίνας». Πρόκειται για μια εκδήλωση που όπως έχεις ήδη καταλάβει τιμά τη σουλτανίνα, μια ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται για την παραγωγή εκλεκτής ποιότητας επιτραπέζιων σταφυλιών. Ως εκ τούτου το σταφύλι σ' αυτήν θα υπάρχει σε αφθονία, όπως άφθονο θα είναι και το φαγητό και το ποτό! Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στις 20:30, στην Πλατεία Πισσουρίου.

>> Σάββατο 09 Αυγούστου, Πλατεία Πισσουρίου, 20:30.

51ο Φεστιβάλ Άλωνας

Η Άλωνα αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα, γραφικά και δραστήρια χωριά της περιοχής Πιτσιλιάς. Εξ ου και κάθε χρόνο διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις που προσελκύουν πλήθος κόσμου, όπως είναι για παράδειγμα η πολύ ξακουστή γιορτή της ζιβανίας αλλά και το πολυήμερο φεστιβάλ του καλοκαιριού. Ενόψει καλοκαιριού λοιπόν, η Άλωνα μάς καλεί και πάλι, στο καλοκαιρινό φεστιβάλ της, το 51ο Φεστιβάλ Άλωνας, για το οποίο έφτιαξαν ένα πρόγραμμα πλούσιο σε εκδηλώσεις! Να λοιπόν έναν καλό λόγο για να οργανώνεις εκδρομή μέχρι το χωριό στις αρχές Αυγούστου.

>> Σάββατο 09 - Τρίτη 19 Αυγούστου, Άλωνα.

Φεστιβάλ Άρσους

Το Άρσος, ένα απ’τα μεγαλύτερα κρασοχώρια της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται κτισμένο στην πλαγιά του βουνού Λαόνα σε υψόμετρο 1092 μέτρων, σε απόσταση 10 λεπτών απ’ το Όμοδος, 20 λεπτών απ’ τις Πλάτρες και 25 λεπτών απ’ το Τρόοδος, σε προσκαλεί να το επισκεφθείς για να περάσεις όμορφα το καλοκαίρι σου στο χωριό.

>> Σάββατο 09 Αυγούστου - Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, Άρσος.

Πολιτιστικό Φεστιβάλ Λυσού

Η κοινότητα της Λυσού, ένα μικρό χωριό στην άκρη του δάσους της Πάφου, και ο Σύλλογος Αποδήμων Λύσου, μας προσκαλούν να ζήσουμε την εμπειρία του Πολιτιστικού Φεστιβάλ τους. Φέτος ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λυσού γιορτάζει τα 41 χρόνια από την ημέρα δημιουργίας του το 1984. Όπως κάθε χρόνο, μία ημέρα πριν την χοροεσπερίδα θα γίνεται άλεσμα ρεσιού. Στις 09 Αυγούστου, θα μαζευτούμε όλοι μαζί για χορό με παραδοσιακό συγκρότημα, άφθονο φαγητό και μουσική.

>> Σάββατο 09 Αυγούστου, Λυσού, 20:00.

3ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου γάλακτος, Δρούσεια

Το Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος πραγματοποιείται φέτος για τρίτη φορά στο στο Κοινοτικό Γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Δρούσειας. Συγκεκριμένα το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09 Αυγούστου. Η βραδιά θα περιλαμβάνει μουσική και χορό, παρέα με την αγαπημένη και ταλαντούχα Μελίνα Ασλανίδου. Παράλληλα, στο χώρο θα υπάρχουν διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως χαλλούμια αλλά και φαγητό όπως παραδοσιακή σούβλα και οφτό κλέφτικο.

>> Σάββατο 09 Αυγούστου, Κοινοτικό Γήπεδο Δημοτικού Σχολείου Δρούσειας.

34ο Φεστιβάλ Δεκαπενταύγουστου, Λόφου

Το 34ο Φεστιβάλ του Δεκαπενταύγουστου θα διεξαχθεί φέτος από τις 14 Αυγούστου μέχρι τις 17 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λόφου. Το πολυαναμενόμενο αυτό γεγονός υπόσχεται να προσφέρει ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, φαγητό και διασκεδαστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Αποκορύφωμα του φεστιβάλ θα είναι η μεγάλη συναυλία του αγαπημένου Έλληνα τραγουδιστή Νίκου Απέργη.

>> Πέμπτη 14 - Κυριακή 17 Αυγούστου, προαύλιος χώρος Δημοτικού Σχολείου Λόφου. Είσοδος ελεύθερη.

Χορός του Φουντουκιού, Πολύστυπος

Ένας Αύγουστος γεμάτος δραστηριότητες στον Πολύστυπο, το ορεινό χωριό της Κύπρου που διοργανώνει τον χορό του φουντουκιού. Την Παρασκευή 15 Αυγούστου πάμε στο χωριό για να δοκιμάσουμε παραδοσιακά προϊόντα στις 20:00. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα αναλάβει ο Στέλιος Μεσημέρης και η παρέα του. Θα πωλούνται πλάτερς, ποτά και λουκουμάδες!

>> Παρασκευή 15 Αυγούστου, Το Πάνθεον, Πολύστυπος, 20:30.

46ο Φεστιβάλ Διονύσια, Στρουμπί

Φέτος το 46° Φεστιβάλ Διονύσια 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Αυγούστου και ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή που θα στηθεί στην πλατεία θα είναι και ο Χρήστος Μενιδιάτης. Σύμφωνα μάλιστα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Check in Cyprus η εν λόγω συναυλία θα πραγματοποιηθεί ανήμερα Δεκαπενταύγουστου και στο πλευρό του ο καλλιτέχνης θα έχει τη Λαίδη Άντζελα Δημητρίου. Την επομένη, στις 16 Αυγούστου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ μεγάλη συναυλία στο Στρουμπί, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα δώσει και ο Νίκος Μακρόπουλος!

>> Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Αυγούστου, πλατεία Αγίας Σοφίας, Στρουμπί.

Φεστιβάλ "Ο Τρύγος", Καλλέπεια

Το Φεστιβάλ "Ο Τρύγος" στο γραφικό χωριό Καλλέπεια, υπόσχεται και φέτος μια βραδιά γεμάτη φαγοπότι και μουσική. Πρόκειται για μια όμορφη παραδοσιακή εκδήλωση αφιερωμένη στον τρύγο, στο σταφύλι, το κρασί και διάφορα άλλα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλέπειας και ο Σύνδεσμος Αποδήμων Καλλέπειας μας προσκαλούν στο Ετήσιο Φεστιβάλ Τρύγου.

>> Σάββατο 16 Αυγούστου, Καλλέπεια.

Φεστιβάλ Μαραθούντας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο μαζί με τον Σύνδεσμο αποδήμων και φίλων Μαραθούντας διοργανώνουν το Φεστιβάλ Μαραθούντας. Πάμε στην Μαραθούντα για μια λαϊκή μουσική βραδιά στο Κοινοτικό Πάρκο του χωριού. Μαζευόμαστε για φαγητό, κυπριακά εδέσματα, κυπριακούς χορούς και μουσική από ντόπιους καλλιτέχνες, το Σάββατο 16 Αυγούστου.

>> Σάββατο 16 Αυγούστου, Κοινοτικό Πάρκο Μαραθούντας.

8ο Φεστιβάλ Σύκου και Χαλιτζιού, Κάτω Πύργος Τηλλυρίας

Το Σάββατο 16 Αυγούστου, ο Κάτω Πύργος Τηλλυρίας γιορτάζει τα παραδοσιακά του προϊόντα, το σύκο και το χαλίτζι για 8η χρονιά, με ένα φεστιβάλ γεμάτο γεύσεις, μουσική και αυθεντικές εμπειρίες. Στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου θα προσφέρονται δωρεάν κεράσματα από σύκο και χαλίτζι, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και να απολαύσουν δραστηριότητες για παιδιά. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς θα αναλάβει ο Γιώργος Βανής, χαρίζοντας μας μία αξέχαστη βραδιά.

>> Σάββατο 16 Αυγούστου, Δημοτικό σχολείο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, 20:30.

35ος Χορός της Ντομάτας, Φαρμακάς

Ο θεσμός, που εδώ και χρόνια έχει αγκαλιαστεί θερμά από τους συγχωριανούς μας, και όχι μόνο, επιστρέφει δυναμικά και φέτος. Με χαρά, μουσική, παράδοση, φαγητό και πολύ κέφι. Οι Λαϊκές Οργανώσεις Φαρμακά, με συνδιοργανωτή το σωματείο του ΑΠΟ Φαρμακά, θα πραγματοποιήσουν τον 35ο Χορό της Ντομάτας, το Σάββατο 23 Αυγούστου. Πάμε στην πλατεία του χωριού με μουσικό πρόγραμμα από τους Στέλιο Μεσημέρη και Μαρίνο Μιχαήλ.

>> Σάββατο 23 Αυγούστου, Πλατεία Φαρμακά, 20:00.

Φεστιβάλ Ρεσιού, Φασούλα

Το χωριό Φασούλα της επαρχίας Λεμεσού διοργανώνει σε ετήσια πλέον βάση εδώ και 32 χρόνια το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ρεσιού, με σκοπό τη διάσωση και διατήρηση των ηθών και εθίμων, καθώς και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι και φέτος η κοινότητα της Φασούλας ετοιμάζεται για το 33ο Φεστιβάλ Ρεσιού στο χωριό Φασούλα τον προσεχή Αύγουστο, με δωρεάν ρέσι, ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό.

>> Παρασκευή 22 Αυγούστου, Φασούλα.

Φεστιβάλ Ροδάκινου, Κάτω Μύλος

Ένα φρούτο που στη χώρα μας υπάρχει σε αφθονία και περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά. Τι θα έλεγες να το γνωρίσουμε καλύτερα και να το απολαύσουμε σε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο σ' αυτό; Πάμε λοιπόν και φέτος στην καθιερωμένη Χοροεσπερίδα Ροδακίνου, που επανέρχεται και φέτος τον Αύγουστο και συγκεκριμένα το Σάββατο 30 Αυγούστου, στο χωριό Κάτω Μύλος της επαρχίας Λεμεσού, στοχεύοντας να μας δροσίσει και να μας διασκεδάσει.

>> Σάββατο 30 Αυγούστου, Κάτω Μύλος.

7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Γεύσεων Αγίας Νάπας

Ο Δήμος Αγίας Νάπας διοργανώνει για 7η συνεχή χρονιά στην Κεντρική του Πλατεία, στις αρχές Αυγούστου, το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Γεύσεων και υπόσχεται με το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχει καταρτίσει αλλά και με τις διάφορες δραστηριότητες/ χειροτεχνίες όπως παραδοσιακή μαχαιροποιία, δεσίματος παραδοσιακής καρέκλας, καλαθοπλεχτική κλπ., τα περίπτερα που θα λειτουργούν στο χώρο με γνήσια παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα και εδέσματα, να χαρίσει στους ντόπιους και ξένους επισκέπτες αξέχαστες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες.

>> Παρασκευή 29 - Κυριακή 31 Αυγούστου, πλατεία Γιώργου Σεφέρη, Αγία Νάπα.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus