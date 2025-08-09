Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες

 09.08.2025 - 07:40
Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω στους 43 βαθμούς κελσίου στο εσωτερικό και περίπου στους 34 βαθμούς κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Ο καιρός

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

 

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.

