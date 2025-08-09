Πύρινος εφιάλτης στην Αττική: Ενας νεκρός, κάηκαν σπίτια - Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο

Επιπλέον ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς, και με το πρώτο φως της ημέρας απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα, πέντε ελικόπτερα και δυο αεροσκάφη.

Εντοπίστηκε νεκρός

Νωρίτερα, στα άλλα μέτωπα, κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και δασικές εκτάσεις, ενώ μέσα σε καρβουνιασμένο σπίτι εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες.

Με μηνύματά του, το 112 ζήτησε την εκκένωση 14 περιοχών.

Μεγάλη είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αρχαία Ολυμπία και την Ηλεία όπου εστάλη μήνυμα του 112 σε πολλές περιοχές, είτε για απομάκρυνση πολιτών είτε για να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί, στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι φωτιές είναι σε ύφεση, ενώ στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη.

Στις φλόγες έχουνε παραδοθεί πολλά σπίτια στην Παλαιά Φώκαια Στις φλόγες έχουνε παραδοθεί πολλά σπίτια στη μεγάλη πυρκαγιά στην Παλαιά Φώκαια, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Forecast Weather Greece

Πηγή: Πρώτο Θέμα/In.gr