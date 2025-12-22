Έφυγε από την ζωή πασίγνωστος επιχειρηματίας - Το διάσημο κρασί του σε Κύπρο και Ελλάδα

Πριν εισέλθει στον κόσμο του κρασιού, ο Λαζαρίδης δημιούργησε μια από τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις στον κλάδο του μαρμάρου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προβολή του θασίτικου λευκού μαρμάρου -και όχι μόνο- στο εξωτερικό. Υλικά της Μαρμαροβιομηχανίας Λαζαρίδη χρησιμοποιήθηκαν σε εμβληματικά έργα ανά τον κόσμο, από δημόσια κτίρια έως παλάτια και ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, καθιστώντας το ελληνικό μάρμαρο συνώνυμο ποιότητας και κύρους.

Η ενασχόλησή του με το κρασί δεν ήταν τυχαία. Ενισχύθηκε από την εμπειρία του στην Τοσκάνη, όπου ήρθε σε επαφή με την μακρά παράδοση, την τεχνογνωσία και τη φιλοσοφία των μεγάλων οινοπαραγωγών. Έτσι, το 1987 έκανε το αποφασιστικό βήμα: μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Κώστα, πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της πρώτης οργανωμένης αμπελουργικής και οινοποιητικής εταιρείας στον νομό Δράμας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον τοπικό αμπελώνα. Ο Κώστας, ο οποίος είχε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 συμβάλει στην εγκατάσταση των πρώτων γραμμικών αμπελώνων στην περιοχή και είχε αποκτήσει τεχνογνωσία μέσω επαφών με ευρωπαϊκά οινοποιεία, ενίσχυσε την προσπάθεια με την τεχνική και αμπελουργική του εμπειρία.





Το 1997, ο Νίκος Λαζαρίδης ολοκλήρωσε το κεντρικό οινοποιείο της εταιρείας του, το Château Nico Lazaridi, στην Αγορά Δράμας, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό, εκτεταμένους ιδιόκτητους αμπελώνες και νέα πρότυπα εμφιάλωσης. Το 2000 ακολούθησε το Οινοποιείο ΜΑΚΕΔΩΝ στον Πλατανότοπο Καβάλας, στους πρόποδες του Παγγαίου, διευρύνοντας τις επιλογές παραγωγής και ετικετών.



Χάρη στη διορατικότητα και τη φιλοσοφία του, η εταιρεία δημιούργησε εμβληματικά κρασιά όπως το Μαγικό Βουνό, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο premium κρασί της, καθώς και τις σειρές Château Nico Lazaridi, Μαύρο Πρόβατο, Cavalieri και Perpetuus. Σήμερα η NICO LAZARIDI παράγει περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια φιάλες τον χρόνο, με ισχυρή εξαγωγική παρουσία σε πάνω από 20 αγορές.



Ιδιαίτερο στοιχείο της φιλοσοφίας του ήταν η σύνδεση του κρασιού με την τέχνη. Το οινοποιείο φιλοξενεί την πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό», όπου εκτίθενται έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που φιλοτέχνησαν τις ετικέτες των κρασιών του, ένα εγχείρημα που συνέβαλε στην ταυτότητα και την αναγνωρισιμότητα του brand σε Ελλάδα και εξωτερικό.



Τον άνθρωπο πίσω από αυτό το έργο αποχαιρέτησε με λόγια βαριάς συγκίνησης το οινοποιείο Νίκος Λαζαρίδης:



«Με λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη.



Έναν άνθρωπο που έκανε κάθε βήμα του σημείο αναφοράς.



Από το μάρμαρο στο κρασί, με όραμα, τόλμη και αφοσίωση, άφησε έργο που σηματοδοτεί την ταυτότητα του τόπου του.



Η προσφορά του και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον τόπο του και όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.»



Ωστόσο, οι διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δύο αδελφών οδήγησαν σε ένα επιχειρηματικό «διαζύγιο» στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Αντί όμως να επιβραδύνει την ανάπτυξη, το διαζύγιο αυτό γέννησε δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες οινοποιίες της χώρας - τη NICO LAZARIDI και το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη - οι οποίες, μέσα από διαφορετικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις, λειτούργησαν συμπληρωματικά ως καταλύτες για την εδραίωση της Δράμας στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη.Το 1997, ο Νίκος Λαζαρίδης ολοκλήρωσε το κεντρικό οινοποιείο της εταιρείας του, το Château Nico Lazaridi, στην Αγορά Δράμας, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό, εκτεταμένους ιδιόκτητους αμπελώνες και νέα πρότυπα εμφιάλωσης. Το 2000 ακολούθησε το Οινοποιείο ΜΑΚΕΔΩΝ στον Πλατανότοπο Καβάλας, στους πρόποδες του Παγγαίου, διευρύνοντας τις επιλογές παραγωγής και ετικετών.Χάρη στη διορατικότητα και τη φιλοσοφία του, η εταιρεία δημιούργησε εμβληματικά κρασιά όπως το Μαγικό Βουνό, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο premium κρασί της, καθώς και τις σειρές Château Nico Lazaridi, Μαύρο Πρόβατο, Cavalieri και Perpetuus. Σήμερα η NICO LAZARIDI παράγει περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια φιάλες τον χρόνο, με ισχυρή εξαγωγική παρουσία σε πάνω από 20 αγορές.Τον άνθρωπο πίσω από αυτό το έργο αποχαιρέτησε με λόγια βαριάς συγκίνησης το οινοποιείο Νίκος Λαζαρίδης:«Με λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη.Έναν άνθρωπο που έκανε κάθε βήμα του σημείο αναφοράς.Από το μάρμαρο στο κρασί, με όραμα, τόλμη και αφοσίωση, άφησε έργο που σηματοδοτεί την ταυτότητα του τόπου του.Η προσφορά του και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον τόπο του και όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.»