Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Καμπάνα» σε 29χρονο που έφτασε στην Κύπρο με μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Καμπάνα» σε 29χρονο που έφτασε στην Κύπρο με μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων

 22.12.2025 - 06:56
«Καμπάνα» σε 29χρονο που έφτασε στην Κύπρο με μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων

Μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών / ατμίζοντων τσιγάρων εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελενείων στις αποσκευές 29χρονου Ρώσου επιβάτη με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος αφίχθηκε από τη Ρωσία μέσω Αρμενίας στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 18 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει πως «στις 18/12/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά τους συνήθεις ελέγχους αφικνούμενων επιβατών από τρίτες χώρες, διενήργησαν έλεγχο στις αποσκευές 29χρονου Ρώσου επιβάτη με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος αφίχθηκε από τη Ρωσία μέσω Αρμενίας». 

Σημειώνεται πως «στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών / ατμίζοντων τσιγάρων». 

Συγκεκριμένα «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 7 κιλά και 210 γραμμάρια καπνού για ναργιλέ, 67 ηλεκτρονικά τσιγάρα με υγρό με γεύση και χωρίς γεύση και 630ml αναπληρωτικού υγρού για ηλεκτρονικό τσιγάρο». 

Αναφέρεται πως «αργότερα έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού ύψους €2,000. Ο καπνός του ναργιλέ του επιστράφηκε αφού κατέβαλε επιπρόσθετο ποσό ύψους €1,567 το οποίο αναλογούσε στους δασμούς και φόρους του καπνού καθώς και στη χρηματική επιβάρυνση για την παράβλεψη δήλωσης του στο Τελωνείο». 

«Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δημεύθηκαν και αφού γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις για το περιεχόμενο τους θα προχωρήσουν στη διαδικασία καταστροφής» καταλήγει στην ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων.

Εξάλλου, στις 17 Δεκεμβρίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου επέλεξαν για έλεγχο όχημα στο οποίο επέβαινε πρόσωπο ισραηλινής υπηκοότητας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν στην κατοχή του μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 2 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο, ο οποίος ήταν επιμελώς κρυμμένος σε συσκευασία κουτιών για δώρα. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκτακτη ολομέλεια στη Βουλή - Στην ατζέντα φορολογική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
«Καμπάνα» σε 29χρονο που έφτασε στην Κύπρο με μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων
Πότε θα... χαλάσει ο καιρός με βροχές και καταιγίδα - Δείτε ζωντανά την εξέλιξή του
Γιορτινά τραπέζια: Πόσες θερμίδες έχουν τα αλκοολούχα ποτά που θα επιλέξουμε; Ο «μύθος» και η επιλογή στα κρασιά - Διατροφολόγος στο «Τ»
Αγώνας δρόμου για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου» – Αναμονή…μηνών για εγκρίσεις net metering

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έφυγε από την ζωή πασίγνωστος επιχειρηματίας - Το διάσημο κρασί του σε Κύπρο και Ελλάδα

 22.12.2025 - 06:50
Επόμενο άρθρο

Έκτακτη ολομέλεια στη Βουλή - Στην ατζέντα φορολογική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

 22.12.2025 - 07:03
Τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ: Eνέργεια, ασφάλεια και o ρόλος της Κύπρου στις περιφερειακές εξελίξεις

Τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ: Eνέργεια, ασφάλεια και o ρόλος της Κύπρου στις περιφερειακές εξελίξεις

Σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στο Ισραήλ για διμερή επίσκεψη και για συμμετοχή στη 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, η οποία αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και στρατηγική βαρύτητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ: Eνέργεια, ασφάλεια και o ρόλος της Κύπρου στις περιφερειακές εξελίξεις

Τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ: Eνέργεια, ασφάλεια και o ρόλος της Κύπρου στις περιφερειακές εξελίξεις

  •  22.12.2025 - 06:24
GSI: Όταν ο Νικόλας «τραβά το χαλί»

GSI: Όταν ο Νικόλας «τραβά το χαλί»

  •  22.12.2025 - 06:27
«Διέλυσαν» το κουρείο του 30χρονου καταζητούμενου για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό

«Διέλυσαν» το κουρείο του 30χρονου καταζητούμενου για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό

  •  22.12.2025 - 07:08
Έκτακτη ολομέλεια στη Βουλή - Στην ατζέντα φορολογική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Έκτακτη ολομέλεια στη Βουλή - Στην ατζέντα φορολογική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  •  22.12.2025 - 07:03
Αγώνας δρόμου για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου» – Αναμονή…μηνών για εγκρίσεις net metering

Αγώνας δρόμου για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου» – Αναμονή…μηνών για εγκρίσεις net metering

  •  22.12.2025 - 06:30
Γιορτινά τραπέζια: Πόσες θερμίδες έχουν τα αλκοολούχα ποτά που θα επιλέξουμε; Ο «μύθος» και η επιλογή στα κρασιά - Διατροφολόγος στο «Τ»

Γιορτινά τραπέζια: Πόσες θερμίδες έχουν τα αλκοολούχα ποτά που θα επιλέξουμε; Ο «μύθος» και η επιλογή στα κρασιά - Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  22.12.2025 - 06:32
Έφυγε από την ζωή πασίγνωστος επιχειρηματίας - Το διάσημο κρασί του σε Κύπρο και Ελλάδα

Έφυγε από την ζωή πασίγνωστος επιχειρηματίας - Το διάσημο κρασί του σε Κύπρο και Ελλάδα

  •  22.12.2025 - 06:50
«Καμπάνα» σε 29χρονο που έφτασε στην Κύπρο με μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων

«Καμπάνα» σε 29χρονο που έφτασε στην Κύπρο με μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων

  •  22.12.2025 - 06:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα